中國去年航太發射55次 世界第一 美俄緊隨其後

中國2021年航天發射紀錄全球第一。圖為中國航天科技集團旗下的長城公司成功發射「長征二號丙運載火箭」。(中新社)

去年全球航太 很忙，創下144次軌道級發射紀錄，其中133次成功。據Space Launch Report按火箭上面級製造國家排名的統計數據顯示，中國2021年全年航太發射次數達55次，位居世界第一；美國發射45次，排名第二，俄羅斯 發射25次，排名第三。

澎湃新聞報導，2021年可謂中國太空行動密集的一年，除成功發射天宮太空站首個艙段天和核心艙，分別在去年6月與10月發射神舟十三號，載三名太空人 入太空。

報導指出，中國去年完成55次航太發射，相當於平均6.6天就有一次發射，55次任務中有3次失利。中國航天科技集團有限公司去年完成48次宇航發射，成功率100%，將上百顆（含搭載）太空飛行器送入太空。

今年，中國航太將繼續開啟繁忙模式，將完成載人到太空六次重大任務，包括兩次貨運太空船、兩次神舟太空船和實驗艙一、實驗艙二發射，以及在軌交會對接、出艙活動和太空船返回任務，全面建成太空站；完成長征六號甲運載火箭首飛任務。同時，中國航天科技集團有限公司今年計畫安排40多次宇航發射任務。

而美國去年發射45次，兩次失利，一次是去年8月美國航天新創企業Astra的第三次入軌發射嘗試失敗，火箭到達50公里高度後墜海；另一次是去年9月美國螢火蟲宇航公司「阿爾法」二級運載火箭首飛爆炸，在加州空中燒成火球。值得注意的是，去年，SpaceX只有兩次使用了全新的一級火箭，其餘發射使用的均為回收火箭。

排名第三的俄羅斯發射25枚運載火箭，與2019年次數持平，25次發射中，遭遇兩次失利；此外，歐洲和紐西蘭各發射六次，日本發射三次，印度發射兩次，南韓和伊朗各發射一次但都失利。