我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

中國去年航太發射55次 世界第一 美俄緊隨其後

中國新聞組／北京6日電
中國2021年航天發射紀錄全球第一。圖為中國航天科技集團旗下的長城公司成功發射「長征二號丙運載火箭」。(中新社)
中國2021年航天發射紀錄全球第一。圖為中國航天科技集團旗下的長城公司成功發射「長征二號丙運載火箭」。(中新社)

去年全球航太很忙，創下144次軌道級發射紀錄，其中133次成功。據Space Launch Report按火箭上面級製造國家排名的統計數據顯示，中國2021年全年航太發射次數達55次，位居世界第一；美國發射45次，排名第二，俄羅斯發射25次，排名第三。

澎湃新聞報導，2021年可謂中國太空行動密集的一年，除成功發射天宮太空站首個艙段天和核心艙，分別在去年6月與10月發射神舟十三號，載三名太空人入太空。

報導指出，中國去年完成55次航太發射，相當於平均6.6天就有一次發射，55次任務中有3次失利。中國航天科技集團有限公司去年完成48次宇航發射，成功率100%，將上百顆（含搭載）太空飛行器送入太空。

今年，中國航太將繼續開啟繁忙模式，將完成載人到太空六次重大任務，包括兩次貨運太空船、兩次神舟太空船和實驗艙一、實驗艙二發射，以及在軌交會對接、出艙活動和太空船返回任務，全面建成太空站；完成長征六號甲運載火箭首飛任務。同時，中國航天科技集團有限公司今年計畫安排40多次宇航發射任務。

而美國去年發射45次，兩次失利，一次是去年8月美國航天新創企業Astra的第三次入軌發射嘗試失敗，火箭到達50公里高度後墜海；另一次是去年9月美國螢火蟲宇航公司「阿爾法」二級運載火箭首飛爆炸，在加州空中燒成火球。值得注意的是，去年，SpaceX只有兩次使用了全新的一級火箭，其餘發射使用的均為回收火箭。

排名第三的俄羅斯發射25枚運載火箭，與2019年次數持平，25次發射中，遭遇兩次失利；此外，歐洲和紐西蘭各發射六次，日本發射三次，印度發射兩次，南韓和伊朗各發射一次但都失利。

太空人 航太 俄羅斯

上一則

孕婦流產事件惹民怨 西安市府急開綠色通道

下一則

中國天眼捕獲500脈衝星 超越美國15年成果

延伸閱讀

2021年全球航天統計 中國發射55次超越美俄排名第一

2021年全球航天統計 中國發射55次超越美俄排名第一
NBA／安比德睽違3年大三元 76人攔火箭4連勝

NBA／安比德睽違3年大三元 76人攔火箭4連勝
美俄緊張 國際太空站延用添變數

美俄緊張 國際太空站延用添變數
展望2022／NASA重返月球 無人太空船試航

展望2022／NASA重返月球 無人太空船試航

熱門新聞

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00
生母與兩個孩子。(取材自紅星新聞)

重慶姊弟墜亡 1.7萬聊天紀錄曝內情 父為畸戀清掃障礙

2021-12-29 13:00

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪