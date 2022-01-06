中國天眼捕獲500脈衝星 超越美國15年成果

中國科學院5日發布中國天眼（FAST）取得FAST中性氫譜線測量星際磁場取得重大進展等系列重要科學成果。圖為「中國天眼」全景。(新華社)

位處貴州的中國天眼（FAST）自2020年1月11日通過國家驗收至今已近兩周年，FAST科學委員會選出五個優先和重大項目作為研究方向，約200名科學家開始使用並處理FAST的科學數據，成績斐然。FAST年觀測時長超過5300小時，遠超國際同行預期的工作效率。截至目前，FAST共發現約500顆脈衝星，超越美國阿雷西博（Arecibo）望遠鏡運行15年的成果，成為自其運行以來世界上發現脈衝星效率最高的設備。

香港 大公報報導，FAST是具有中國自主知識產權、世界最大口徑、最靈敏的射電(電波)望遠鏡。2021年3月31日，FAST開放共享，向全球天文學家徵集觀測申請，彰顯中國科學家與國際科學界攜手合作的理念。此次徵集收到不同國家共7216小時的觀測申請，最終14個國家（不含中國）的27份國際項目獲得批准，並於2021年8月啟動科學觀測。

「FAST運行得很好，漫漫天路很長，我們要做徹底的巡天！」中科院國家天文台韓金林研究員說，長期以來中國科學家都希望在天文學研究上能夠和美歐等國家並駕齊驅，甚至超過他們。此前，中國的天文學科學家只能使用國外二手資料，如今有了FAST可迅速趕上。

韓金林領導的FAST重大優先項目「銀道面脈衝星快照巡天」團隊，發掘FAST在巨大接收面積、精確變形跟蹤能力、多波束接收等三方面優勢，增加脈衝星的搜尋深度。項目運行一年半發現的脈衝星已超美國阿雷西博（Arecibo）望遠鏡運行15年的結果（註：美國巡天共計發現207顆脈衝星，其中46顆是毫秒脈衝星）。

「今天我們看到的所有成果，都是銀河系裡的，FAST能不能看到銀河系外的脈衝星，是我們未來想做的第一件事。」中科院院士、天體物理學家武向平說，外國科學家曾因為找到脈衝星系統而獲得諾貝爾獎 ，希望中國科學家能夠找到奇異 的脈衝星系統，更加精確地驗證相對論。

武向平認為，中國天文學的發展，在國內要立足於FAST，在國際上則要參與平方公里陣列射電望遠鏡（SKA），既要獨立自主，也要國際合作。FAST看得非常深、看得非常暗，而SKA看得非常廣，兩個望遠鏡要形成互補。