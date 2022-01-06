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北京冬奧所有場館將100%用綠電 奧運首見

記者黃雅慧／綜合報導
北京冬奧應用節能與清潔能源車輛，有600輛氫燃料電池車助力北京冬奧會張家口賽區。（中新社）
北京冬奧應用節能與清潔能源車輛，有600輛氫燃料電池車助力北京冬奧會張家口賽區。（中新社）

北京冬奧距離開幕開始倒數。「我們不僅要辦好一屆冬奧盛會，而且要辦出特色、辦出精采、辦出獨一無二來」，去年1月，國家主席習近平在北京與河北考察北京冬奧籌辦工作時，就提出了這樣的要求。

在習近平確立「雙碳」（碳中和、碳達峰）的中長期發展目標後，「綠色冬奧」正是中國為北京冬奧設定，與過去歷屆冬奧截然不同的其中一大特色。

為實現冬奧碳中和目標，除了豐寧抽水蓄能電站的綠電，通過張北柔性直流電網，來自張北的風能、太陽能也將輸往北京。主辦單位稱，賽事期間，北京冬奧會所有場館將100%使用綠電，成為奧運史上首見。

此外，國家速滑館、五棵松體育中心等冬奧場館還採用「二氧化碳跨臨界製冷系統」，冰面溫差可控制在攝氏0.5度以內，不僅更有利於運動員的表現，還能使碳排放趨近於零。同時利用冷熱聯供一體化設計，對製冷餘熱進行回收利用，能效也將提升30%至40%。

交通部分，北京冬奧大規模採用氫燃料電池車，預估將有700多輛氫燃料大客車將在賽事期間為大會提供交通服務。氫燃料電池車因具備能效高、零汙染、壽命長等優點，被認為是替代傳統燃油車的重要技術路線。

北京冬奧組委表示，北京冬奧將最大限度應用節能與清潔能源車輛，規畫占比達85%以上，為歷屆冬奧之最。目前氫燃料電池車的多項關鍵專利都掌握在日本車廠手中，中國國產氫燃料電池車實際表現如何，屆時將成為產業界關注的重點。

除環保科技，北京冬奧還將廣泛運用5G通訊、人工智慧與機器人等科技。

所有場館和連接場館的道路，都已完全覆蓋穩定、連續的5G信號。

北京冬奧 5G 習近平

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