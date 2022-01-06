習近平考察冬奧：防疫是最大考驗 要確保安全

國家主席習近平4日在北京國家速滑館考察2022年冬奧會籌辦工作。(新華社)

北京冬季奧運下月4日登場，中國國家主席習近平4日考察冬奧，這是他五年來第五次視察籌備狀況，習強調，辦好北京冬奧 會、冬殘奧會，是中國向國際社會作出的莊嚴承諾。習多次指出，防疫 是最大考驗，要確保疫情防控安全：冬奧組委會也啟動小閉環管理，入境者開始依賽時標準進行防疫管理。

綜合媒體報導，習近平4日視察冬奧，這是繼2017年、2021年之後，習新年首次考察。習在北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧陪同下，前往北京冬奧體育場館、媒體中心、訓練基地。習表示，「中國完全有信心、有能力為世界奉獻一屆精采、非凡、卓越的奧運盛會」；官方並指出，北京冬奧籌備工作已進入最後衝刺階段，北京、延慶、張家口3個賽區共12個競賽場館已全部完工，並具備比賽條件；而三個冬奧村等非競賽場館也已交付使用。

習近平提到，受疫情影響，新聞傳播比往屆更加重要，習勉勵大家講好中國故事、傳播中國聲音，爭取第一時間把北京冬奧盛會傳播出去。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會主媒體中心4日啟動，當日下午進入賽時閉環管理。媒體中心場館主任張文雷表示，預計比賽期間，場館平均每天要接待約5000至6000名註冊文字、攝影記者和轉播商。

按照2022年北京冬奧會和冬殘奧委會的防疫要求，張家口的新聞中心將和北京的新聞中心一樣實行閉環管理，記者將乘坐指定的大巴車流動。

國家主席習近平4日在二七廠冰雪項目訓練基地與運動員、教練員交流。(新華社)

北京冬奧會的抵達離境工作前天也進入「小閉環」管理階段，首都機場 的海關、邊檢及航空公司、地勤等單位也正式開始按照賽時標準，保障涉奧人員進出北京。抵離工作小閉環管理的時間是從1月4日到1月20日，從1月21日開始將進入官方抵離時間。

北京首都機場是境外涉奧人員進出北京冬奧會三大賽區的唯一通道。從1月4日開始，北京冬奧會的抵離工作進入閉環管理階段，首都機場也正式開始按照賽時標準保障涉奧人員進出北京，包括海關、邊檢等聯檢單位及航空公司、地面代理、機場等駐場單位，各相關保障單位已經按照賽時保障要求投入運行。