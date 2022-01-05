習簽新年軍令 發布全軍開訓動員令 要求能戰善戰

習近平4日簽署中央軍委2021年1號命令，發布開訓動員令。圖為解放軍第72集團軍某旅以多型裝備協同打擊「敵方」。（央視軍事頻道截圖）

2022年伊始，就全年軍事工作，中共 軍委主席習近平 4日簽署今年度中央軍委1號命令，向解放軍全軍發布開訓動員令，強調科技練兵，要求全軍緊盯「科技之變、戰爭之變、對手之變」，練就能戰善戰的精兵勁旅。

據新華社報導，習近平4日簽署中央軍委2022年1號命令，宣布2022年軍事訓練開訓。習近平在命令中要求，全軍各級要堅決貫徹黨中央和中央軍委決策指示，準確把握國家安全和軍事鬥爭形勢變化，緊盯科技之變、戰爭之變、對手之變，大力推進戰訓耦合，大力推進體系練兵，大力推進科技練兵，全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅。

習近平強調，全軍指戰員要弘揚一不怕苦、二不怕死戰鬥精神，刻苦訓練、科學訓練、安全訓練，練強指揮能力，練好戰鬥本領，練硬戰鬥作風，以昂揚精神面貌和一流練兵成效迎接黨的20大勝利召開。

另據多維新聞報導，在中共19大上，習近平就曾提出要建成「世界一流軍隊」，其後北京 不斷加強軍改。中共領導人更是多次在軍事會議中提到「備戰打仗」。對於北京密集加強軍隊建設的舉動，有批評者認為這彰顯中國「對外擴張」的野心。

不過更多分析者認為，在當前國際環境覆雜形勢下，加強軍隊建設是必要措施。分析指出，隨著中美較量深化，且台海、南海問題日益尖銳，中國面臨的軍事壓力與日俱增，為此，中共軍隊有必要適應新時期的軍事鬥爭特點，為應對未來可能的戰事未雨綢繆。

據報導，回顧2021年，中美在台海、南海較量更甚，台灣與中國大陸的矛盾亦日益尖銳。加上新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆發，促使世界政治、經濟格局迅速變化。正如習近平所言，當今世界正經歷百年未有之大變局，國際形勢覆雜多變，中國面臨的風險挑戰之嚴峻前所未有。

報導說，針對外界將中國發展國防力量視為威脅的言論，中國國防部曾多次回應表示，「中國無意『挑戰』誰，但誰的『挑戰』也不怕；中國不想『威脅』誰，但誰的『威脅』也沒用。」發言人任國強說，中國有發展壯大的權利，有自主選擇道路的自由，也有防禦自衛的能力，更有維護自身正當權益的要求。

任國強指出，「任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐。中國軍隊維護主權、安全、發展利益的決心堅定不移，能力始終都在。」