土耳其律師團 告習近平等112中國官員 涉新疆人權問題

土耳其一個律師團就中國政府在新疆的罪行，向伊斯坦堡檢察長辦公室對中國國家主席習近平等112名官員提起刑事訴訟。（新華社）

土耳其一個律師團昨天就中國政府在新疆 的罪行，向伊斯坦堡檢察長辦公室對中國國家主席習近平等112名官員提起刑事訴訟 ，訴狀詳述「21世紀最駭人聽聞犯罪中心情況」。

中央社報導，「東突厥斯坦案律師團隊」昨天在伊斯坦堡司法宮前廣場召開記者會，發布聲明指出：「我們根據包括9位土耳其公民在內的16名委託人請求，為116名受害者向伊斯坦堡檢察長辦公室提起刑事訴訟。」

當地人將中國新疆維吾爾 自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

聲明指出，本案適用「土耳其刑法典」中「普遍管轄權」有關規定。

「土耳其刑法典」規定，任何外國人在國外作出損害土耳其或土耳其國民的犯罪行為，如果此人在土耳其被捕，應該根據土耳其刑法典加以懲罰。

律師團律師森梅茲指出，116名受害者包括兒童，有些仍然被關押在集中營，或被迫失蹤，有的則已經在集中營裡喪生。

團隊另一位律師允恩宣讀聲明表示：「尤其應該為種族滅絕罪負責的習近平為首政府官員、集中營負責人、在集中營任職或參與酷刑的警察和公務人員、地方安全和行政人員及負責人、警務人員、參與性侵人員等從事違反人類罪的人，就其中已經查明姓名的112人向檢察長辦公室舉報。」

據報導，律師團指出，根據聯合國和一些官方資料，超過300萬穆斯林維吾爾突厥人被關押在東突厥斯坦的集中營裡，沒有犯法依然被強制關押。集中營裡的強姦和系統性的性侵害，已從最近逃離的證人證詞及法醫檢查中獲得證實。

律師團強調：「普遍管轄範圍內的種族滅絕罪、反人類罪和酷刑罪的要素已經成立。」

本案原告之一的美迪娜．納孜迷出身新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州，是數以千計無法跟老家取得聯繫的旅土耳其維吾爾人之一。她的妹妹毛麗旦．伊拉吾冬2017年因「曾在土耳其上學」被關進集中營。

「妹妹是土耳其公民，卻被關在那裡面（指集中營）。」美迪娜．納孜迷在記者會中控訴說：「我也是土耳其公民，我相信我們國家的司法，我在司法宮前等著，我相信我們的律師、檢察官，我相信我們司法部。」

律師團指出，伊斯坦堡檢察長辦公室對訴狀進行審查後，將會提請司法部定奪是否針對本案啟動調查。