中俄美英法5國聲明防核戰 專家：默契令人震驚

中、俄、美、英、法5國3日共同發表防止核戰的聯合聲明，這項聲明即刻引起全球關注。外媒分析，在當前美俄、中美關係緊張背景下，聯合國安理會「五常」在核武器問題上拋開了分歧，就避免核戰爭風險表明共同立場，或許會為局勢降溫。學者稱「五常」能達成這樣的默契令人震驚。

觀察者網報導，五國在「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」宣示，「避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是我們的首要責任」。聯合聲明的發布又恰逢對「不擴散核武器條約」的最新審議向後推遲。

對於這一聲明，中國外交部副部長馬朝旭還提到一個細節，在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到重要的推動作用。

「聲明表現的是各個國家的一種非常鮮明的政治態度」，復旦大學國際政治系教授沈逸表示，它所指向的題目非常清楚，一個叫做防止核戰爭，一個叫做避免軍備競賽。聲明最大的意義和價值在於，中美俄三國願意將避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險上升至國家責任的高度。

在當前美、俄正圍繞烏克蘭 問題針鋒相對，中美兩國關係也陷入低谷之際。在外媒看來，五個安理會常任理事國共同發布這樣的聲明極為罕見，或許會為局勢降溫。

「衛報」引述一名美國國務院 高級官員消息，聲明的措辭是五國經過數月的會議後敲定的，「在基本層面上，可以說這就是我們對這些風險的看法，承認這是我們希望避免的事情。」 另一名美國高級官員稱，聯合聲明是關於如何減少並最終消除核威脅的良好、實質性和建設性對話的結果。

倫敦國王學院防務研究專家希瑟·威廉 姆斯則表示，考慮到當前的安全形勢，五個常任理事國能達成這樣的默契令人震驚。

另據中央社報導，香港軍事專家梁國樑指出，這是一份相當重要的聲明，有可能預兆上述五國將會展開核裁軍談判，這樣的談判一旦展開，中國最終將會公布其核數量，包括核潛艇、戰略轟炸機和核彈發射井等。但即使出現這樣的談判，恐怕需要很長的時間。