美媒：中俄威脅升高 拜登政府「盤點核武」生變

美媒報導，中國核武實力增強，可能影響了拜登的核武政策。 （新華社）

中、美、英、法、俄核武五國昨日發表聯合聲明，同意應避免核武擴散及核戰。華盛頓郵報及美聯社的報導指出，美國總統拜登 去年上任後，曾試圖改變前總統川普「開發核武」政策，減少對核武器的依賴，然而隨著中國和俄國威脅的升高，拜登政府的核武政策很可能最終「一動不如一靜」。

美國之音報導，拜登入主白宮 之時，曾給外界帶來美國核武政策可能隨之發生巨變的印象。由於拜登過去擔任副總統時，就曾談及美國的核武政策應該要有新的方向，因此他入主白宮後，外界遂期待他會降低美國對核武的依賴，可能進一步削減核武數量，甚至作出「不首先使用核武」的承諾。

華盛頓從未承諾不首先使用核武。其主要的原因是，美國除了擔負本土的防衛職責外，還要給歐亞的盟友提供防衛，甚至核保護傘。在冷戰期間，由於前蘇聯在蘇東地區集結部署大批的坦克部隊，而美國以及歐洲的盟友在常規武器部署上難以抵禦蘇軍大規模坦克攻擊，因此一直保持以核武擊潰蘇軍坦克大軍的選項。

但是隨著蘇聯和華約的解體以及冷戰的結束，美國依賴核武的防禦政策也逐漸成為人們討論和檢討的一個議題。拜登之前似乎有讓美國的防禦政策減少對核武依賴的考慮，但是在國防上一向秉持強硬立場的共和黨人對此卻持反對的態度。

首先對拜登態度產生影響的是中國因素。隨著美中戰略競爭日趨激烈以及雙方在台灣問題上的對抗加劇，北京一方面逐步加大對台灣的軍事壓力，另一方面則悄悄擴充其核軍備和包括核潛艇、戰略轟炸機和遠程彈道導彈在內的三棲戰略資產。前環球時報總編輯胡錫進還公然呼籲將中國的核彈頭由已知的200多枚迅速增加到1000枚。而美國國防部去年11月發布的一份報告指出，中國有可能在2030年將其核彈頭數量翻兩番。美國的衛星還在新疆發現大量疑似新建的導彈發射井的設施。

與此同時，俄羅斯 與美歐的關系也急劇惡化。特別是俄羅斯總統普亭在烏克蘭邊境增派10多萬軍隊、俄烏大戰一觸即發，也讓拜登政府重新思考改變核武政策的時機是否明智，甚至對這一做法本身產生了疑問。

另據觀察者網報導，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮最近談到「2022年的中國和世界會怎麼樣」時表示，推測台灣問題2022年會很突出，因為台灣內部有所謂的地方選舉，會炒作台獨議題；此外，大陸外交壓力還是很大，2022年美國要期中選舉，中共要召開二十大，從政治上講，2022年中美關係不是個好年頭。金燦榮認為，美國國內的分裂加劇，現在執政的拜登政府權威下降，對中美關係可能不是一個好消息。