打不贏也打不得…中國等5核武國首見聯合聲明防核戰

中國的核武數量一直增加中，圖為參加閱兵的解放軍火箭軍戰略核武東風5B導彈。（取材自新華網）

中國、法國、俄羅斯、英國、美國五個核武器國家領導人昨日發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」，宣示「避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是我們的首要責任」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）通過發言人發表聲明，歡迎五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明。

五個主要核武器國家即為聯合國安理會的常任理事國，這也是五國領導人首次就核武器問題發表聲明。

「核武應該服務於懾止侵略和防止戰爭」

綜合媒體報導，聯合聲明中明確表示：「我們申明核戰爭打不贏也打不得。鑑於核武器使用將造成影響深遠的後果，我們也申明，只要核武器繼續存在，就應該服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。我們堅信必須防止核武器進一步擴散」。

聲明指出，「我們願保持並進一步增強各自國家措施，以防止核武器未經授權或意外使用；我們重申此前關於不瞄準的聲明依然有效，重申我們不將核武器瞄準彼此或其他任何國家」，「我們強調願與各國一道努力，創造更有利於促進裁軍的安全環境，最終目標是以各國安全不受減損的原則建立一個無核武器世界。我們將繼續尋找雙、多邊外交方式，避免軍事對抗，增強穩定性和可預見性，增進相互理解和信任，並防止一場毫無裨益且危及各方的軍備競賽。我們決心在相互尊重和承認彼此安全利益與關切的基礎上開展建設性對話」。

「我們重申應對核威脅的重要性，並強調維護和遵守我們的雙、多邊不擴散、裁軍和軍控協定和承諾的重要性。我們將繼續遵守『不擴散核武器條約』各項義務」。

中國外交部副部長馬朝旭。（中新社）

報導指出，中國外交部副部長馬朝旭表示，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現五國防止核戰爭的政治意願，也發出維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

馬朝旭表示，中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平，本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻。中國將繼續為推動核領域全球治理貢獻中國智慧、提出中國方案，願同所有愛好和平的國家開展合作。

中方推動寫入重申不將核武器瞄準彼此

馬朝旭說，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮有力的引領作用。在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有份量的聲明起到重要推動作用。

聯合國秘書長古特瑞斯歡迎五個核武器國家領導人的聯合聲明。（新華社）

古特瑞斯讚賞五個核武器國家對其需要遵守雙邊和多邊不擴散、裁軍和軍備控制協定和承諾的認同，包括根據「不擴散核武器條約」承擔的與核裁軍有關的具有約束力的義務。古特瑞斯表示，他感到鼓舞的是，核武器國家承諾採取措施防止核戰爭，這符合他為此目的進行對話與合作的長期呼籲。他期待著進一步了解未來舉措的細節。

據了解，目前擁有核武的國家除了中美英法俄，還有以色列、伊朗 、印度 、巴基斯坦、北韓 等多國，他們或在研發或有的核彈已服役，根據「不擴散核武器條約」，合法擁核國家為中美英法俄；非法擁核國家為印度、巴基斯坦、北韓；尚未聲明擁有核武國家包括以色列、伊朗。