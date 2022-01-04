怎麼教？教什麼？中進入「依法帶娃」網：生育率又要降

中國1月1日實施的「家庭教育促進法」，開啟了父母「依法帶娃」的時代。圖為南京市民帶著孩子在城南老街遊玩。(中新社)

中國自1月1日開始實施「家庭教育 促進法」，是中國首次就家庭教育進行專門立法；官媒宣稱家庭教育從「家事」上升到「國事」，父母們開啟「依法帶娃」的時代，若家長拒不履行教育責任，將受到批評、勸誡；但有網友表示「不婚不生比啥都安全」。

長安網報導，該法分為6章55條，分別從家庭責任、國家支持、社會協同和法律責任等方面對未成年人監護人和社會對家庭教育應當承擔的責任進行畫分和規定。就算未成年人的父母分居或者離異，還是應當履行家庭教育責任。

促進法提到，家庭教育應符合以下要求：尊重未成年人身心發展規律和個體差異；尊重未成年人人格尊嚴，保護未成年人隱私權和個人資訊，保障未成年人合法權益；遵循家庭教育特點，貫徹科學的家庭教育理念和方法；家庭教育、學校教育、社會教育緊密結合、協調一致；結合實際情況採取靈活多樣的措施。

該法也規定，未成年人的父母或者其他監護人應當合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛鍊的時間，避免加重未成年人學習負擔，預防未成年人沉迷網路；未成年人的父母或其他監護人不得因性別、身體狀況、智力等歧視 未成年人，不得實施家庭暴力，不得脅迫、引誘、教唆、縱容、利用未成年人從事違反法律法規和社會公德的活動等。

促進法實施後，碰到「不合格」的父母，相關部門應當怎麽做？多地已經發布實施的「家庭教育促進條例」和開出的「家庭教育指導令」提供經驗。

四川瀘州敘永縣劉姓夫妻因為離婚糾紛導致13歲的女兒產生厭學情緒，不間斷逃學，父母處於放任狀態，老師多次家訪勸其返校無效。於是，承辦法官向這對夫妻發出「責令接受家庭教育指導令」，指派兩名家庭教育指導師對其進行指導。

北京 商報評論指出，從教什麽到怎麽教，家庭教育內核的模糊不清造成望子成龍的父母唯成績是圖，也出現許多缺乏擔當的父母，生而不養、養而不教。

「促進法」的出台，是讓家長更好地理解「教什麽」、「怎麽教」。比如該法第17條就規定9種方式，包括加強親子陪伴、相機而教、潛移默化、嚴慈相濟、尊重差異、平等交流等，讓家庭教育重拾其不可替代的特殊性。

有網友表示，政府鼓勵年輕夫婦孝敬老人、生三胎，同時出軌不得離婚，如今又想出「依法帶娃」；對於這套新法，多數網友認為會讓更多人不敢生孩子，「這下好了，生育率又要降了」。也有人擔心，越來越多人不生孩子，未來政府會使出更多手段催生，「村幹部都已經給我介紹對象了，說是為了完成任務，讓每個光棍都娶妻生子，打工掙錢」。