西安傳限期清零?「敲門」確保不漏篩 外媒批「不要命」

疫情下的西安，防疫人員進行消毒和生活用品供應。(新華社)

中國新冠本土疫情 未歇，2日新增確診161例，本土占101例，其中陝西92例，西安市90例。西安官方昨天火速免去轄內雁塔區委書記王斌、副書記崔詩越的黨政職務，雙雙被免的兩名雁塔區黨政一把手，上任都僅一年就丟職。另據傳當局限期「全部清零」，西安昨起對病例集中地區採取敲門行動，確保篩查不漏一人。不過西安堅持清零政策也引來外媒批評「清零不要命，可憐西安人」。

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西安晚報報導，為進一步加強西安市雁塔區疫情防控工作力量，經省委同意，由西安市副市長楊建強兼任雁塔區委書記，免去王斌雁塔區委書記職務，免去崔詩越雁塔區委副書記，區政府黨組書記職務。

雁塔區委書記王斌。(取材自北青網)

北京 青年報報導，此次被免職之前，雁塔區委書記王斌、區長崔詩越上任均一年左右。兩人都是雁塔區疫情防控指揮部總指揮長。

王斌1973年10月生，甘肅 平涼人，是法學學士，長期在西安工作，擔任過西安航天基地黨工委副書記、管委會副主任，雁塔區區長等職。 2021年1月7日起任中共西安市雁塔區委書記。

王斌履新的同一天，崔詩越任西安市雁塔區委委員、常委、副書記。崔詩越1974年10月生，工學博士，2021年3月當選為西安市雁塔區區長。

2021年12月31日，在陝西省全省疫情防控工作視頻會議上，省委書記劉國中要求，領導幹部特別是「一把手」要親自上，抓具體、具體抓，做到「我在陣地在」。1月1日，劉國中到雁塔區風險人員轉運現場，要求重點場所管控不能大而化之，更不能把說了當做了。第二天，雁塔區黨政一把手雙雙被免職。

西安市本土疫情持續嚴峻，截至3日累計病例達1663例，不過2日終結了確診病例連八天破百的紀錄，減為90例，似乎出現略為減緩現象。

但為防止疫情繼續擴散，西安市仍加緊防控，西安市即日起啟動重點區域核酸篩查工作；雁塔區、高新區再次展開全員核酸篩查；對突出重點區域，通過敲門行動，摸清人員底數，確保核酸篩查不漏一人一戶，減少人員流動和聚集，防止疫情外溢。

不過在1300多萬人口的西安堅持病例「清零」，引來外媒批評。法廣報導諷刺稱，在全世界，把一座大城封鎖得「鬼哭狼嚎」，為找幾顆土豆磕頭求告的，為出門買一個饅頭充饑挨打的，一人感染了，整棟樓的人都被拉到郊區隔離的，「恐怕只有中國領導人習近平治下才有這樣的『盛世景象』了。」

報導並質疑，1000餘例就需要把一座千萬人大城封死嗎？並引用人權團體指出「這是中國式抗疫。西安抗疫混亂不堪，已演化成人為的人道主義危機。西安人民最害怕的是這樣的生死隔離，而不是新冠病毒。」

另據觀察者網「風聞」文章披露，西安目前的政策是，只要有一例確診，整個小區都會被拉去西安郊區隔離。文章表示，有防疫人員透露，「上面下了死命令4號社會面要全部清零」，於是，1日起，陸續出現一些小區被整樓、整小區強制搬遷異地隔離，航天學院2000學生更是被連夜移送安康。