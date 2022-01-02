我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

習六中談話公開：反制外交抵制 告誡別得「軟骨病」

特派記者賴錦宏／北京2日電
12月31日，全國政協在北京舉行新年茶話會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。（新華社）
12月31日，全國政協在北京舉行新年茶話會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話。（新華社）

中共黨刊「求是」元旦首次公開總書記習近平去年在十九屆六中全會上的講話，宣示中共將全力反制外交抵制 。習近平強調，對外「各種敵對勢力絕不會讓我們順順利利實現中華民族偉大復興」，得「軟骨病」、患「恐懼症」無濟於事，唯有主動迎戰、堅決鬥爭才有生路。對內則要求全黨忠誠，堅決查處政治團伙、利益集團腐敗問題。

這篇題為「以史為鑒、開創未來，埋頭苦幹、勇毅前行」文章是習近平在去年11月11日的六中全會上發表後，首次對外公開。六中全會通過第三份歷史決議，被視為是二十大的前「統一意志」。

習近平強調三點，第一，堅定歷史自信，自覺堅守理想信念。第二，堅持黨的政治建設，始終保持黨的團結統一。第三，堅定擔當責任，不斷增強進行偉大鬥爭的意志和本領。第四，堅持自我革命，確保黨不變質、不變色、不變味。

習近平強調，新的征程上，面臨的風險考驗只會越來越複雜，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪。面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程。在重大風險、強大對手面前，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的，得「軟骨病」、患「恐懼症」是無濟於事的。

「善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。」習表示唯有主動迎戰、堅決鬥爭才有生路出路，才能贏得尊嚴、求得發展，逃避退縮、妥協退讓只會招致失敗和屈辱，只能是死路一條。

習近平說，中共十八大以來，清醒認識到，新時代堅持和發展中國特色社會主義是一場艱鉅而偉大的社會革命，各種敵對勢力絕不會讓中國順順利利實現中華民族偉大復興。基於此，他向全黨反復強調，必須進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，必須準備付出更為艱鉅、更為艱苦的努力，必須高度重視和切實防範化解各種重大風險。

習近平指出，這次全會提出的「歷史決議」特別強調加強「黨的集中統一領導」的重要性，「就是要求全黨堅定不移向黨中央看齊，在黨的旗幟下團結成『一塊堅硬的鋼鐵』，步調一致向前進。保持黨的團結統一，全黨忠誠」。

他並強調，不論什麼問題，不論誰出問題，該出手時就出手，對腐敗問題尤其要堅決查處，「特別是對那些攫取國家和人民利益、侵蝕黨的執政根基、動搖社會主義國家政權的人，對那些在黨內搞政治團伙、小圈子、利益集團的人，要毫不手軟、堅決查處」。

習近平 中共

上一則

健康出狀況? 栗戰書缺席政協茶話會

下一則

西安「接力送菜」 網酸：作秀 把5G時代過成古代

延伸閱讀

習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」

習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」
習近平賀新年：實現祖國完全統一 是兩岸心願

習近平賀新年：實現祖國完全統一 是兩岸心願
習近平書架的變化：出現了13張新照片和2個吉祥物

習近平書架的變化：出現了13張新照片和2個吉祥物
習近平終於要出國？俄媒指哈薩克期待習「今年到訪」

習近平終於要出國？俄媒指哈薩克期待習「今年到訪」

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪