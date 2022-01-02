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滲透英國學界？華為被媒體曝出翻倍資助大學

中國新聞組／北京2日電
華為被指出大量資助英國大學，圖為示意圖。（路透）
華為被指出大量資助英國大學，圖為示意圖。（路透）

英國「觀察者」（The Spectator）雜誌報導，英國的大學從中國電信商華為獲得的資金是之前估計的兩倍。報導披露，劍橋大學過去5年共收受華為提供近2570萬英鎊資助(約3477萬美元)。包含牛津在內，共9所頂尖大學被曝出接受華為資助，總金額高達2870萬英鎊(約3883萬美元)，令人擔憂華為滲透英國學界程度。

倫敦已以安全疑慮為由，禁止華為在2027年以後參與英國5G通訊網路。英國下議院國防專責委員會2020年也在一份報告中，依據所有權模式和收到的補助，指稱華為與中國政府和中國共產黨有密切關聯。

報導指出，劍橋大學與華為的關係過去2年受到越來越多檢視。劍橋的耶穌學院（Jesus College）2020年2月發布一份電信改革報告，當中讚美華為；5個月後，耶穌學院承認為這份報告收了華為15萬英鎊。

劍橋大學另有一個研究中心，在2021年9月被發現大多數學者和華為有關聯，因而被控遭到華為「滲透」。

「觀察者」並發現，牛津大學（Oxford University）自2016年起，總計收到華為給予50萬至249萬英鎊的慈善贊助和補助。牛津曾在2018年宣布，不會再收受來自華為的資金。

資料還顯示，牛津大學收了中國教育部的國家留學基金委員會給予200萬至400萬英鎊捐款。

華為 英國 教育部

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