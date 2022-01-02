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健康出狀況? 栗戰書缺席政協茶話會

中國新聞組／北京2日電
12月31日，全國政協在北京舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山出席茶話會並觀看演出。（新華社）
12月31日，全國政協在北京舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山出席茶話會並觀看演出。（新華社）

中國全國政協昨天舉行新年茶話會，依例全員出席的中共政治局常委中，排名第3的全國人大委員長栗戰書卻出乎意料缺席，引起外界揣測。栗戰書被認為是習近平的鐵桿親信，目前還無法得知他缺席的原因。有政治觀察家認為，若非栗戰書健康出了狀況，不然就是得罪了習近平。

自由亞洲電台報導，栗戰書上次公開露面，是在2021年12月27至28日在北京舉行的中共中央政治局民主生活會上。在央視28日晚間播出的新聞聯播中，栗戰書與習近平及其他中共政治局常委坐在最內圈。

在此之前，栗戰書以中國全國人大委員長的身分，在同年12月24日主持十三屆全國人大常委會第32次會議閉幕會，並在表決完成後發表講話。同一天，他還主持全國人大常委會第26講專題講座。

而12月31日出席全國政協新年茶話會的人，除了習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等中共政治局常委及中國國家副主席王岐山之外，還有身在北京的中共政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會及中國國務院的部分領導人、全國政協領導人，以及卸任的全國政協副主席。

從出席者的身分及組成來看，這場茶話會是中共黨政出席位階最高、且範圍廣泛的場合，重要人物全員到齊。因此，栗戰書的突然缺席才會引發外界揣測及聯想。

有媒體引述時政評論員李燕銘的說法，疫情期間，中共高層均未離京，栗戰書未按慣例出席政治局常委集體亮相活動，最大可能是健康因素。

11月12日，中共全國人大常委會黨組舉行會議，傳達學習習近平總書記在黨的十九屆六...
11月12日，中共全國人大常委會黨組舉行會議，傳達學習習近平總書記在黨的十九屆六中全會上的重要講話和全會精神。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長、黨組書記栗戰書主持會議並講話。（新華社）

中共 習近平 北京

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