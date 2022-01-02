健康出狀況? 栗戰書缺席政協茶話會

12月31日，全國政協在北京舉行新年茶話會。黨和國家領導人習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山出席茶話會並觀看演出。（新華社）

中國全國政協昨天舉行新年茶話會，依例全員出席的中共 政治局常委中，排名第3的全國人大委員長栗戰書卻出乎意料缺席，引起外界揣測。栗戰書被認為是習近平 的鐵桿親信，目前還無法得知他缺席的原因。有政治觀察家認為，若非栗戰書健康出了狀況，不然就是得罪了習近平。

自由亞洲電台報導，栗戰書上次公開露面，是在2021年12月27至28日在北京 舉行的中共中央政治局民主生活會上。在央視28日晚間播出的新聞聯播中，栗戰書與習近平及其他中共政治局常委坐在最內圈。

在此之前，栗戰書以中國全國人大委員長的身分，在同年12月24日主持十三屆全國人大常委會第32次會議閉幕會，並在表決完成後發表講話。同一天，他還主持全國人大常委會第26講專題講座。

而12月31日出席全國政協新年茶話會的人，除了習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等中共政治局常委及中國國家副主席王岐山之外，還有身在北京的中共政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會及中國國務院的部分領導人、全國政協領導人，以及卸任的全國政協副主席。

從出席者的身分及組成來看，這場茶話會是中共黨政出席位階最高、且範圍廣泛的場合，重要人物全員到齊。因此，栗戰書的突然缺席才會引發外界揣測及聯想。

有媒體引述時政評論員李燕銘的說法，疫情期間，中共高層均未離京，栗戰書未按慣例出席政治局常委集體亮相活動，最大可能是健康因素。