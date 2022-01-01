反貿易禁令 西門子總裁籲德外長「別對抗、要尊重中國」

歐洲聯盟禁止進口使用強迫勞動生產的產品，德商西門子總裁博樂仁反對實施禁令，警告對中國採用對抗式的外交無法解決問題。（Getty Images）

德國 現任外交部長貝爾柏克日前宣布因為「個人的決定」不出席北京冬奧 引發德媒關注。對此，德國企業西門子的首席執行官博樂仁（Roland Busch）提出示警，「不要與中國對抗，而應該以尊重的方式相處」。

德國之聲引述南德意志報報導，博樂仁表示中國理所當然是一個非常有自信的國家。在這20年裡，它使10億人擺脫了貧困，並建立起一群真正的中產階級人口。在涉及到人權的問題上，博樂仁表示，「德國工業界遵守自己的人權準則，我們在全球範圍內遵守它，在中國的工作崗位也是如此」。

由於中國人權記錄欠佳，德國外交部長貝爾柏克一直在推動對北京政權採取更強硬的立場，包括歐盟對強迫勞動產品的進口禁令。博樂仁提到，儘管他是德國經濟亞太委員會的主席，但貝爾柏克還沒有就此問題與他進行任何相關交流。

博樂仁指出中國的過錯「無法透過對抗性的外交政策來解決」。如果實施貿易禁令，可能會「導致我們再也無法從中國購買太陽能電池。到那時，能源轉型就沒戲唱了」。他對貝爾柏克的政黨 ── 綠黨將推進交通、運輸、建築和氣候保護等問題持樂觀態度，但也希望其政策能保持適當的分寸。

博樂仁向來強調和中國保持對話的重要性，他在今年11月接受德國「商報」採訪中指出，德國決策層的工作重點應該著眼於同中國一道規畫建設性的經濟政策，此外，與亞太地區所有國家深化夥伴關係，制定明確且務實的經濟和產業政策，讓歐洲繼續保持亞太地區國家重要合作夥伴的地位，也應該是政策制定者關注的重點。

環球網報導，中國駐德國大使吳懇2021年2月接受德國「經濟周刊」專訪時曾表示，所謂強迫勞動是西方反華勢力專為抹黑中國而炮製的標籤。在新疆，如同中國其它地區一樣，勞動者始終是本著自願原則與企業簽訂勞動合同。

吳懇大使還稱，不管中國政府做什麼，西方媒體都會迅速得出所謂「北京搞壓迫」的結論。2020年時候，許多德國媒體都評論稱，中國採取封城措施應對疫情 是「壓迫民眾」，然而事實卻完全相反。在有關中國少數民族政策的報導中也存在同樣情況。