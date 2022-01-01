習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」

中國國家主席習近平 31日發表2022年新年賀詞。分析指出，今年的賀詞有五個重要細節，習近平少見的在賀詞中談及兩岸關係，並強調「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」；首次提及中國前領導人毛澤東的「窯洞對」黨史故事，並向世界展現中國如期舉辦北京冬奧 盛會的決心和信心。

北京青年報旗下微信公號「政知見」分析指出，提出有關兩岸關係的表述，在國家主席的新年賀詞中並不常見，上次是在2016年。 當時習近平說：「我與馬英九先生在新加坡會面，實現了跨越66年時空的握手，表明兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同心願。」習近平今年在賀詞裡強調「一國兩制」才能行穩致遠，並指實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。。

第二個細節是習近平在賀詞中，首次提及「窯洞對」這樣的黨史故事。「窯洞對」是70多年前，毛澤東和國民參政會參政員黃炎培在延安窯洞裡一場關於歷史周期率的討論。毛澤東在回答黃炎培稱不少單位沒能跳出「其興也勃焉」、「其亡也忽焉」的周期率時說，「我們能跳出這周期率。這條新路，就是民主。」而中共在2021年建政100周年之際，於19屆六中全會通過黨的第三個歷史決議等，實現了這個目標。

第三個細節是北京冬奧會、冬殘奧會即將開幕。習近平強調，世界期待中國，中國也做好了準備。央視畫面顯示，北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」也首次出現在了習近平的書架上。顯示習近平如期舉辦北京冬奧會的決心。

第四個細節是首次提及中國有三位航天員正在太空 「出差」。標示了2021年是中國航天又一個「超級航天年」，全年航天發射次數達到創紀錄的55次，再次位列世界第一。他不僅提到仍在太空「出差」的航天員翟志剛、王亞平、葉光富，還在書架上擺上去年6月與神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話的照片，三名航天員精神飽滿，向習近平敬禮。

第五個細節是三個「不負」。習近平強調，中共帶領億萬人民經千難而百折不撓、歷萬險而矢志不渝，成就了百年大黨的恢宏氣象。唯有踔厲奮發、篤行不怠，方能不負歷史、不負時代、不負人民。這些「不負」經常出現在習近平的重要講話中，出現在他的新年賀詞中則是首次。