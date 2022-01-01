俄羅斯天然氣「轉向」要賣更多給中國 歐洲急了

俄羅斯天然氣工業股份公司一位身著帶有「西伯利亞力量」標識的外套的員工在該公司「西伯利亞力量」天然氣管道設施旁。(路透資料照片)

俄羅斯 大型國有能源企業俄羅斯天然氣 工業股份公司（Gazprom）2022年敲定第2個將天然氣從西伯利亞通往到中國的大型天然氣管道項目協議。分析認為，俄羅斯是歐洲主要的天然氣供應國，如今「轉向」將輸出更多的天然氣給中國，讓不少歐洲國家急了，擔心天然氣成為歐洲地緣政治談判的籌碼，會為歐洲帶來更多麻煩。

美國之音報導，「西伯利亞力量2號」將從西伯利亞的亞馬爾半島向中國供應天然氣，那裡也是俄羅斯出口歐洲天然氣的來源，每年能將把500億立方米的俄羅斯天然氣輸送到中國。項目建成後，將與另一個項目「西伯利亞力量1號」形成互補。「西伯利亞力量1號」從俄羅斯西伯利亞東部雅庫特的恰揚金斯科耶油氣田將天然氣輸送到中國北部。

幾個月來，西方領導人和官員指責俄羅斯加劇了歐洲今年遭遇的能源危機，這場危機還可能在北半球經歷冬季之際加深。但俄羅斯天然氣工業股份公司對歐洲要求增加天然氣供應的請求不理不睬。行業監測人士說，過去幾周，俄羅斯天然氣工業股份公司有時甚至還減少了出口。

歐洲外交關係協會分析人士菲利普·梅杜尼克（Filip Medunic）說，俄羅斯仍然是歐洲主要的天然氣供應國，普亭 和中國國家主席習近平在12月18日視頻會議中討論的中俄之間的這個新的能源項目，將讓莫斯科在與歐洲進行價格磋商時有更多籌碼，並且推動中國作為俄羅斯的一個天然氣替代市場。

他指出，歐洲急需了解俄羅斯目前對其能源運輸基礎設施所做出的改變，這些改變甚至可能會讓歐洲更受莫斯科的擺佈。

報導指出，戰略管理諮詢公司麥肯錫預計中國對天然氣的需求到2035年將翻倍，這對俄羅斯來說是天賜良機。歐洲政府已經制定如何轉變能源市場的計劃——如何生產、進口和分配能源，如何轉向可再生能源，以及在一些情況下轉向核能。

在歐洲慢慢擺脫對俄羅斯天然氣工業股份公司供應的依賴之際，俄羅斯需要多元化，開拓亞洲，以便延長從豐富天然氣資源中獲得利潤的時間。