王毅嗆美掏空一中 籲別再遏華 想清楚3事就可和平共存

王毅30日就2021年國際形勢和外交工作接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅 昨天接受媒體聯訪時，批評美國違背建交承諾，縱容鼓勵「台獨」勢力，試圖「歪曲和掏空」一中原則 ，不僅將把台灣帶入極其危險境地，也將使美面臨不可承受代價。他並籲美放下遏華執念，徹底明白「三件事」，「中美就可在這個星球上和平共存」。

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王毅在新華社和中央廣播電視總台聯合採訪中表示，「台灣除了和大陸統一，沒有任何其他的出路，這是歷史的必然」。雖然海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但中國大陸的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這就是台灣問題的真正現狀，也是體現一中原則的「九二共識」的實質內涵。

至於中美關係能否恢復健康穩定發展，王毅認為美方需徹底想明白三件事。一，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌。二，只要美國真正把中國大陸當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可相互成就。三，只要美方真正解開意識形態對立心結，中美就可在這個星球上和平共存。

王毅表示，這個世界上仍有一些勢力總以為自己高人一等，總想把自己的意志強加於人，他們動輒搬出規則、人權、民主等理由，抹黑和圍堵中國大陸，對此「我們不能妥協，不能退卻，而要迎面而上，針鋒相對」。

就中俄關係，王毅表示，中俄兩國為全球抗疫作出「中俄表率」，為世界復甦注入「中俄動力」，為地區穩定提供「中俄保障」，為全球治理貢獻「中俄擔當」。只要中俄兩個大國肩並肩站在一起、背靠背深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。

對於中國與歐洲關係，王毅指出，歐洲在對華政策上似乎存在某種「認知分裂」，一方面與中國建立全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制度性對手，對中歐關係造成干擾。如果為中歐投資 協定設置障礙，最終損害的是歐洲人民的長遠利益。

另外，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，王毅將於2022年1月4日至7日應邀訪問厄利垂亞、肯亞、葛摩三國。之後將應邀訪問馬爾地夫、斯里蘭卡兩國。這是中國外長32年來堅持每年首訪非洲這一優良傳統的延續，體現了中方對中非傳統友誼和中非關係發展的高度重視。