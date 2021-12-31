我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

王毅嗆美掏空一中 籲別再遏華 想清楚3事就可和平共存

中國新聞組／北京31日電
王毅30日就2021年國際形勢和外交工作接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪。（新華社）
王毅30日就2021年國際形勢和外交工作接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅昨天接受媒體聯訪時，批評美國違背建交承諾，縱容鼓勵「台獨」勢力，試圖「歪曲和掏空」一中原則，不僅將把台灣帶入極其危險境地，也將使美面臨不可承受代價。他並籲美放下遏華執念，徹底明白「三件事」，「中美就可在這個星球上和平共存」。

來源：YouTube

王毅在新華社和中央廣播電視總台聯合採訪中表示，「台灣除了和大陸統一，沒有任何其他的出路，這是歷史的必然」。雖然海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但中國大陸的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這就是台灣問題的真正現狀，也是體現一中原則的「九二共識」的實質內涵。

至於中美關係能否恢復健康穩定發展，王毅認為美方需徹底想明白三件事。一，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌。二，只要美國真正把中國大陸當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可相互成就。三，只要美方真正解開意識形態對立心結，中美就可在這個星球上和平共存。

王毅表示，這個世界上仍有一些勢力總以為自己高人一等，總想把自己的意志強加於人，他們動輒搬出規則、人權、民主等理由，抹黑和圍堵中國大陸，對此「我們不能妥協，不能退卻，而要迎面而上，針鋒相對」。

就中俄關係，王毅表示，中俄兩國為全球抗疫作出「中俄表率」，為世界復甦注入「中俄動力」，為地區穩定提供「中俄保障」，為全球治理貢獻「中俄擔當」。只要中俄兩個大國肩並肩站在一起、背靠背深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。

對於中國與歐洲關係，王毅指出，歐洲在對華政策上似乎存在某種「認知分裂」，一方面與中國建立全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制度性對手，對中歐關係造成干擾。如果為中歐投資協定設置障礙，最終損害的是歐洲人民的長遠利益。

另外，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，王毅將於2022年1月4日至7日應邀訪問厄利垂亞、肯亞、葛摩三國。之後將應邀訪問馬爾地夫、斯里蘭卡兩國。這是中國外長32年來堅持每年首訪非洲這一優良傳統的延續，體現了中方對中非傳統友誼和中非關係發展的高度重視。

王毅 一中原則 投資

上一則

對等反制 中國制裁美前商務部長等5人

下一則

百元面膜成本4元？張庭涉傳銷最重判5年

延伸閱讀

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
明年外交6大任務 王毅：中美關係 應重拾融冰初心

明年外交6大任務 王毅：中美關係 應重拾融冰初心
王毅批美搞小圈子 稱中國民主「人民能有效表達訴求」

王毅批美搞小圈子 稱中國民主「人民能有效表達訴求」
王毅視訊尼加拉瓜代表團：創紀錄復交、中國必然統一

王毅視訊尼加拉瓜代表團：創紀錄復交、中國必然統一

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉