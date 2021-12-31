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中國遼寧艦、日本出雲號首同框 網驚：這麼「近距離」

記者林宸誼／北京31日電
遼寧艦編隊拍攝的日本準航母出雲號 （紅圈處） ，需要卡位時，054A護衛艦(前方艦隻)可果斷出擊。（央視畫面截圖）
遼寧艦編隊拍攝的日本準航母出雲號 （紅圈處） ，需要卡位時，054A護衛艦(前方艦隻)可果斷出擊。（央視畫面截圖）

中國遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練，已返回青島母港，在訓練期間，外軍艦機對中國航艦編隊多次抵近偵察和跟蹤監視。在中國官方公開的照片與影片中，遼寧艦與日本直升機護衛艦「出雲號」首同框，引發網友質疑為什麼「出雲號」能逼近遼寧艦編隊這麼近距離拍攝？

來源：YouTube

綜合報導指出，在20多天的訓練中，遼寧艦編隊跨黃海、東海並經宮古海峽進入西太平洋多個海域，進行多個課題綜合演練、互為條件對抗訓練。

編隊9日啟航後直奔黃海某海域，組織開展編隊搜救、艦載機戰術飛行、空情處置等多項針對性訓練，並圍繞艦載戰鬥機全天候作戰進行專攻精練，高強度、跨晝夜、多批次的艦載戰鬥機起降訓練。

在向西太平洋航渡期間，遼寧艦編隊連續轉戰多個訓練海域，貼近實戰檢驗編隊作戰能力，多次組織對空、對潛等分域作戰訓練課目，殲15艦載戰鬥機島鏈外跨晝夜連續訓練和戰術飛行，進一步錘煉作戰籌畫、指揮控制、體系構建、兵力協同和綜合保障能力，檢驗、完善、優化戰訓成果十多項。

根據日本防衛省的通報，日本海上自衛隊罕見地動用了剛完成「航母化改裝」的輕型航母「出雲號」對遼寧艦編隊進行「全程監視」。

視頻顯示，近處的遼寧艦正在起飛殲15戰鬥機，遠處就是有艦無機的「出雲號」。於是，中日航母就這麼同框了。

「樞密院十號」報導表示，對比日本防衛省不久前公布的那幾張遼寧艦訓練的照片，有專家猜測，中日互拍的發生時間也就是前後腳的工夫。日方攝影師是站在「出雲號」上拍攝的，而中方攝影師在哪裡呢？很可能就是在照片上距離遼寧艦航母不遠的直9直升機上。

另綜合中國此次發布的視頻與照片分析，還解開了另一個疑問--為什麼「出雲號」能這麼逼近中國航母編隊拍攝？分析指出，「出雲號」其實距離遼寧艦還有相當遠的距離，日本拍攝的照片上看似很近的視覺效果，其實不過是「御用攝影師」使用長焦鏡頭的功勞而已。在「出雲號」與遼寧艦之間，還形影不離地隔著一艘解放軍054A型護衛艦。一旦日本航母有異動，後者隨時可以「卡位」驅離。

近處的遼寧艦旁邊是正在起飛殲15戰鬥機，遠處就是「有艦無機」的出雲號。(取材自環...
近處的遼寧艦旁邊是正在起飛殲15戰鬥機，遠處就是「有艦無機」的出雲號。(取材自環球網)

遼寧艦 日本 攝影

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