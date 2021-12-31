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優衣庫創始人談新疆棉事件：不會在中美選邊站

中國新聞組／北京31日電
優衣庫創始人說，優衣庫不會在中美之間選邊站。（取材自環球網）
優衣庫創始人說，優衣庫不會在中美之間選邊站。（取材自環球網）

服裝品牌優衣庫創始人、日本零售業巨頭迅銷集團董事長、總裁兼首席執行官（CEO）柳井正日前明確表示，優衣庫不會在美國和中國之間「選邊站」，他還點明「美國的做法是迫使公司效忠，我想要表明我不會玩這種遊戲。」

來源：YouTube

日經亞洲評論報導，柳井正表示，中美之間表面存在分歧，但實則不然。美國金融資本正在流入中國投資。蘋果產品都是中國製造。中國對美國的出口一直在增長。在經濟上，美中之間進展順利。

他還進一步探究解釋美方行為：「我們需要了解美國為什麼要這麼做。曾幾何時，美國對待日本的態度和今天對待中國的態度是一樣的。進口的日本汽車被砸毀。豐田汽車因其召回處理而在有罪推定下被國會傳喚。美國(對潛在對手)也有這種傾向。」

今年3月，H&M抵制新疆棉花引起眾怒，深挖背後還有耐克、阿迪達斯等國際品牌，無印良品等12家日本企業也被指出「要與新疆棉花劃清界限」。隨後的一次迅銷集團業績發布會上，當記者問道如何看待不使用新疆棉的外資企業被中國消費者抵制時，柳井正當時表示，該問題本身帶有政治色彩，我們保持中立態度。

報導表示，問及拒絕公司是否使用新疆棉花發表評論，是否擔心受到中國抵制？柳井正回答：「並不是這樣的。我想在中美之間保持中立。美國的做法是迫使公司效忠。我想要表明我不會玩這種遊戲。」

至於一直專注發展公司在美國的業務，柳井正說：「這是因為美國市場有很大的增長潛力。」他還對1995年的美日消費者在服裝上的支出做了對比說明。

柳井正稱：「他們需要承認日本一無所有。日本別無選擇，只能在全球市場上賺錢。他們需要吸引全球人才，並將日本員工派往海外。日本不成為一個開放的國家就無法生存。」

日本 新疆 汽車

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