我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

反制美？ 中國發布出口管制白皮書 核能、軍品等列管

記者林宸誼／綜合報導
中國發布「出口管制」白皮書，管制核能、導彈等，圖為海關關員在葫蘆島港碼頭，對從俄羅斯進口的核電設備進行現場監管。（ 新華社）
中國發布「出口管制」白皮書，管制核能、導彈等，圖為海關關員在葫蘆島港碼頭，對從俄羅斯進口的核電設備進行現場監管。（ 新華社）

中國國務院29日首度發布「中國的出口管制」白皮書，對兩用物項（軍民兩用的敏感物項和易制毒化學品）、軍品、核能以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，國新辦29日指這是國際慣常做法。

美國商務部早前將多間中國企業列入貿易黑名單，指它們透過生物科技協助中國軍事發展，有違美國的外交政策及國家安全，因此「中國的出口管制」白皮書被指為反制美國。

白皮書提到，包括核能、導彈、生化武器、商用密碼等皆在管制之列。不過白皮書提到涉及國家安全和利益的定義很模糊，是否擴及更多領域尚有待觀察。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威透過新華社表示，中國堅決反對濫用出口管制措施和在防擴散問題上推行雙重標準，堅決反對違背科技發展規律、以意識形態畫線、政治化濫用出口管制的行徑。暗批美國封殺華為、中芯，管制科技產品及技術到中國。

商務部並批評，個別國家濫用出口管制作為打壓霸凌其他國家的工具，中國將本著維護國家安全和世界和平的原則，推進出口管制法治化建設，並將加快制定統一的出口管制清單。

新華社報導，商務部有關負責人表示，將繼續推進出口管制法治化建設，抓緊完善「出口管制法」配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作。

這是中國首次發布出口管制的白皮書，全文9000多字，包括四部分，分別是出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

白皮書指出，中國主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視原則，不應當損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

白皮書提到，堅決反對濫用出口管制措施。任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。

第13屆全國人大常委會第22次會議去年表決通過出口管制法，並自同年12月1日起施行。該法明確指出，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對等採取措施；被視為是對美國「以牙還牙」。

中國首次發布出口管制白皮書。（新華社）
中國首次發布出口管制白皮書。（新華社）

商務部 歧視 國務院

上一則

文革防疫？廣西驚見4違規者遭武警押解遊街示眾

下一則

拜登簽署2022國防授權法 北京：毒化中美兩軍關係

延伸閱讀

反制美國封殺？中國首次發布出口管制白皮書

反制美國封殺？中國首次發布出口管制白皮書

港澳研究會副會長王振民：港民主發展付高昂「學費」

港澳研究會副會長王振民：港民主發展付高昂「學費」
中國第一個全核能供暖城市山東海陽 解燃「煤」之急

中國第一個全核能供暖城市山東海陽 解燃「煤」之急
北京發布香港民主發展白皮書 要探索「具港特色民主」

北京發布香港民主發展白皮書 要探索「具港特色民主」

熱門新聞

朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場