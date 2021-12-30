反制美？ 中國發布出口管制白皮書 核能、軍品等列管

中國發布「出口管制」白皮書，管制核能、導彈等，圖為海關關員在葫蘆島港碼頭，對從俄羅斯進口的核電設備進行現場監管。（ 新華社）

中國國務院 29日首度發布「中國的出口管制」白皮書，對兩用物項（軍民兩用的敏感物項和易制毒化學品）、軍品、核能以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，國新辦29日指這是國際慣常做法。

美國商務部 早前將多間中國企業列入貿易黑名單，指它們透過生物科技協助中國軍事發展，有違美國的外交政策及國家安全，因此「中國的出口管制」白皮書被指為反制美國。

白皮書提到，包括核能、導彈、生化武器、商用密碼等皆在管制之列。不過白皮書提到涉及國家安全和利益的定義很模糊，是否擴及更多領域尚有待觀察。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威透過新華社表示，中國堅決反對濫用出口管制措施和在防擴散問題上推行雙重標準，堅決反對違背科技發展規律、以意識形態畫線、政治化濫用出口管制的行徑。暗批美國封殺華為、中芯，管制科技產品及技術到中國。

商務部並批評，個別國家濫用出口管制作為打壓霸凌其他國家的工具，中國將本著維護國家安全和世界和平的原則，推進出口管制法治化建設，並將加快制定統一的出口管制清單。

新華社報導，商務部有關負責人表示，將繼續推進出口管制法治化建設，抓緊完善「出口管制法」配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作。

這是中國首次發布出口管制的白皮書，全文9000多字，包括四部分，分別是出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

白皮書指出，中國主張，出口管制應當遵守公正、合理、非歧視 原則，不應當損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。

白皮書提到，堅決反對濫用出口管制措施。任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。

第13屆全國人大常委會第22次會議去年表決通過出口管制法，並自同年12月1日起施行。該法明確指出，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對等採取措施；被視為是對美國「以牙還牙」。