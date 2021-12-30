展望2022年 中美對抗邁入最危險時刻

即將過去的2021年，中美雖舉行了「拜習視訊峰會」，兩大強權關係依舊緊繃。展望2022年北京外交，對美關係仍會是主軸，不過在長期結構性的對抗格局下，兩強競爭態勢可能持續升級，總體上趨於悲觀。

中國目前是全球第二大經濟體，僅次於美國，但中國的經濟總量已達到美國的7成。從「權力移轉論」觀點看，崛起強權達到既有強權總量的80%至120是最危險的。也就是說，中美關係已然邁入最危險時刻，這也是決定兩強長期陷入競爭對立的結構性因素。

展望新的一年中美關係，幾乎很難找到樂觀的預判。曾任中國駐美大使長達八年的崔天凱就坦言，「中美關係今後將維持曲折動盪，中方對此要有充分準備」。他甚至預測，「美國勢必會千方百計、不遺餘力地，甚至沒有底線地對北京打壓、遏制、分化、圍剿」。

但是崔天凱畢竟是中國官場的「知美派」，他深知中美實力差距，以及中國目前在國際社會的處境，因此，他也強調「不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗」。

對美關係，仍是來年北京外交的重中之重，中國外長王毅在列舉明年外交6大任務中，就強調要「推動美國對中政策回歸理性、中美關係重回正軌」，尤其明年還是前美國總統尼克森訪問中國50周年，尼克森當時還稱此次訪問為「改變世界的一周」。

台灣政大東亞所榮譽教授邱坤玄認為，從現象面看，中美可能會有部分小議題的和解，但長期競爭態勢已是兩國關係的本質問題，且是全面性的涉及意識形態、軍事、經濟、科技和人權等，明年北京勢將主要應對「以美為首的所謂民主自由同盟」對抗局面。

他預判，明年美國對北京政策聚焦三點，一是針對供應鏈問題，將會非常顯著；二是疫情溯源會持續施壓；三是在網路和科技上不會放鬆。加上民主黨向來關注人權，雙邊緊繃態勢更難緩解。

至於北京方面，邱坤玄提到，明年秋天中國要召開20大，中國總書記習近平要延續第3任期，「外交上還是求穩為首要目標」。而除了中美兩強，國際上還有歐盟 ，若作為一個整體，歐盟為第二大經濟體，且近年外交政策傾向自主，對若干問題的立場與美不完全一致，比如法國對北京冬奧 就有不同態度。

從大國博弈角度，邱坤玄研判，明年中國外交大趨勢，一是減少近期頻頻在涉台問題上表態的日方對中國外交的阻礙，同時強化與南韓關係作為槓桿。二是強化與歐盟經濟關係，作為平衡（美國勢力）的主要力量。

至於在中國外交涉台層面，各界關注北京會否在近期拔掉台灣邦交 國尼加拉瓜後，進一步挖台灣外交牆腳，邱坤玄認為，中國其實應有基本認知，奪取台灣邦交國作用不大，他更關注的是，北京在國際社會上對台施加的經濟強制性，像是RCEP和北京也表態要加入的CPTPP等，台灣可能會在區域經濟整合上受到很大挫折，邦交國或許不是下階段的重點。