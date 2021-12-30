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環時民調：重要雙邊關係 中國民眾認中俄取代中美

中國新聞組／北京30日電
中國民眾對美國體育聯盟多持正面印象；圖為入口網站報導美國體育新聞。（取材自官網）
中國民眾對美國體育聯盟多持正面印象；圖為入口網站報導美國體育新聞。（取材自官網）

環球時報旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題做年度民意調查，這是自2006年以來第16次；從調查結果看，中俄關係首次取代中美關係，成為受訪者眼中對中國影響最大的雙邊關係。

在2006年至2020年有關「對中國影響較大的雙邊關係」的調查中，中美曾連續15年被視為對中國影響最大的雙邊關係，而在2021年，中俄、中歐關係排名首次超過中美關係。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀認為，雖然中美關係重要性毋庸置疑，但民眾已「審美疲勞」；無論是川普還是拜登政府，始終保持打壓中國的戰略，大家可能產生對美國政府「放棄治療」的心態。此外，受訪者較為喜歡美國影視作品（62.2%）和美國體育聯盟（55.7%），約四成受訪者對美國大學/科研機構持正面印象。

中國社科院美國問題專家呂祥分析說，中國民眾對美國影視作品、體育活動和科研機構等持正面態度，表明美國的主流社會文化積極向上的精神，依然在中國民間受到歡迎；但從川普時期的「亂作為」到現在拜登時期的「不作為」，讓中國民眾看了美國政治體制的「失智」和「失能」。

對拜登政府任期內的中美關係，40.6%認為「明和暗爭」將是最有可能的走向，21.9%的受訪者則認為中美關係將「持續緊張」。認為中美關係將「逐漸改善」有19.4%，另有14.4%的受訪者表示中美關係會表現為「明爭暗和」。

周邊關係中，中日關係的受重視度排名近兩年持續下降，自2019年的第二位降至2021年的第五位。在周方銀看來，一定程度上反映出中國民眾認為日本的政策獨立性下降。

至於「喜歡程度最高的三個國家」，結果顯示，除首選中國外，受歡迎比例較高的依次為新加坡、德國、法國、美國、俄羅斯、馬爾地夫、瑞士和紐西蘭；此前新加坡的排名都未進入前三。

周方銀指出，新加坡排在前列確實令人感到意外；可能因為新加坡近年較少有負面新聞，星國總理李顯龍多次強調不在中美之間選邊站，此外，新加坡在抗疫方面的舉措也與中國有相似之處，都提升中國民眾對新加坡好感度。

這次民調執行時間為12月10日至12月15日，樣本覆蓋中國七大區域16座城市，調查對象為18歲至69歲的普通民眾。

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