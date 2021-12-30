我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

國安疑慮？加拿大中移動1/5停業 接下來可能是華為

中國新聞組／北京30日電
中國移動加拿大公司宣布從1月5日起停止運營，圖為福州一展會上的中國移動5G展廳。（中新社）
中國移動加拿大公司宣布從1月5日起停止運營，圖為福州一展會上的中國移動5G展廳。（中新社）

今年秋天，加拿大政府以國家安全為由，要求中國移動加拿大公司和母公司剝離或關閉加拿大業務。中國移動加拿大公司宣布從1月5日起停止運營。專家表示，渥太華乃依法處理，相信華為禁令很快會公布。中國移動加拿大公司強調並沒有擁有關鍵基礎設施，不可能對加拿大的國家安全構成威脅。

自由亞洲電台報導，中國國有電信公司- 中國移動2015年登陸加拿大，2019年推出的一卡多號的整合型服務，深受加拿大華人喜愛，因為即使使用加拿大手機門號，回到中國或香港使用時，不需換卡換號、不必忍受高昂的漫遊費用。

但加拿大政府年初基於國家安全的考慮，開始審查中國移動加拿大公司，8月9日發布命令，指示該公司需剝離與母公司的股份或終止加拿大業務。隨後該公司向聯邦法院提交撤銷聯邦政府決定，公司強調：「只在加拿大租用研科(Telus)網絡無線服務，不運營任何傳輸設施，缺乏對關鍵基礎設施的直接訪問權，所以不可能造成國家安全危害。」 本月初公司敗訴。

據報導，法庭文件顯示，渥太華稱 「中國移動是中國國有企業，中國是通過間諜活動和外國干涉行動會對加拿大構成重大威脅的國家。」聯邦法院首席大法官克蘭普頓(Paul Crampton)最終裁定，中國移動加拿大公司持續運營對公眾利益會造成很大損害。

公司12月28日發布停止運營服務的消息，公告寫道：「應加拿大聯邦政府要求，中國移動加拿大子公司CMLink業務，將於2022年1月5日起停止運營。」一名不願具名的中國移動加拿大公司員工表示，這是不得已的決定，不可能按照渥太華要求和母公司剝離，現在只好暫時走避。

報導說，加拿大律師賴建平表示，渥太華依據「加拿大投資」審查外國企業在加拿大的商業行為是合理的。 「這些公司確實承擔某種形式的政府功能，在國外滲透擴張，收集個人資料，收集許多商業丶軍事秘密。」

賴建平又說，從中國移動加拿大公司堅持不和母公司劃清界線，也證實所謂中國海外子公司可以獨立運作是無稽之談，加拿大華為公司不可能不聽令於中國，相信渥太華很快會公布華為禁令。

加拿大華人圈預測，中國電信公司很可能也會結束在加拿大的業務。

加拿大 華為 華人

上一則

協助明星、網路主播偷逃稅 3稅務「黑中介」被捕

下一則

商品標籤不規範 「直播帶貨一哥」李佳琦交整改報告

延伸閱讀

華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑

華埠金物華西醫內科專科開放施打新冠疫苗加強劑
華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片

華為投入逾9千萬美元成立精密製造公司 但不生產晶片
「花神咖啡館」58歲加拿大名導尚馬克瓦利去世

「花神咖啡館」58歲加拿大名導尚馬克瓦利去世
「美麗心計」加拿大名導尚馬克瓦利 58歲去世

「美麗心計」加拿大名導尚馬克瓦利 58歲去世

熱門新聞

朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔