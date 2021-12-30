國安疑慮？加拿大中移動1/5停業 接下來可能是華為

中國移動加拿大公司宣布從1月5日起停止運營，圖為福州一展會上的中國移動5G展廳。（中新社）

今年秋天，加拿大 政府以國家安全為由，要求中國移動加拿大公司和母公司剝離或關閉加拿大業務。中國移動加拿大公司宣布從1月5日起停止運營。專家表示，渥太華乃依法處理，相信華為 禁令很快會公布。中國移動加拿大公司強調並沒有擁有關鍵基礎設施，不可能對加拿大的國家安全構成威脅。

自由亞洲電台報導，中國國有電信公司- 中國移動2015年登陸加拿大，2019年推出的一卡多號的整合型服務，深受加拿大華人 喜愛，因為即使使用加拿大手機門號，回到中國或香港使用時，不需換卡換號、不必忍受高昂的漫遊費用。

但加拿大政府年初基於國家安全的考慮，開始審查中國移動加拿大公司，8月9日發布命令，指示該公司需剝離與母公司的股份或終止加拿大業務。隨後該公司向聯邦法院提交撤銷聯邦政府決定，公司強調：「只在加拿大租用研科(Telus)網絡無線服務，不運營任何傳輸設施，缺乏對關鍵基礎設施的直接訪問權，所以不可能造成國家安全危害。」 本月初公司敗訴。

據報導，法庭文件顯示，渥太華稱 「中國移動是中國國有企業，中國是通過間諜活動和外國干涉行動會對加拿大構成重大威脅的國家。」聯邦法院首席大法官克蘭普頓(Paul Crampton)最終裁定，中國移動加拿大公司持續運營對公眾利益會造成很大損害。

公司12月28日發布停止運營服務的消息，公告寫道：「應加拿大聯邦政府要求，中國移動加拿大子公司CMLink業務，將於2022年1月5日起停止運營。」一名不願具名的中國移動加拿大公司員工表示，這是不得已的決定，不可能按照渥太華要求和母公司剝離，現在只好暫時走避。

報導說，加拿大律師賴建平表示，渥太華依據「加拿大投資」審查外國企業在加拿大的商業行為是合理的。 「這些公司確實承擔某種形式的政府功能，在國外滲透擴張，收集個人資料，收集許多商業丶軍事秘密。」

賴建平又說，從中國移動加拿大公司堅持不和母公司劃清界線，也證實所謂中國海外子公司可以獨立運作是無稽之談，加拿大華為公司不可能不聽令於中國，相信渥太華很快會公布華為禁令。

加拿大華人圈預測，中國電信公司很可能也會結束在加拿大的業務。