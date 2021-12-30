德國外長、內政部長 不出席北京冬奧

據媒體報導，德國外長貝爾伯克及內政部 長費澤爾，2月份不會出席北京冬奧 會，兩人不去中國，是她們個人的決定。

德國明鏡周刊報導，40歲的綠黨籍外長貝爾伯克說：「我是個體育大粉絲，但我肯定不會前往冬奧會 — 這也不是以往外交部長的習慣。」她說明，不出席冬奧是她個人的決定。就是否應外交抵制冬奧會，歐盟 夥伴目前還在尋求統一路線。

在12月初的一個採訪中，貝爾伯克表示，原則上不排除抵制冬奧會的可能。她還表示，作為外長，她將強硬對待中國，並明確談及中國的弊端。

負責體育事務的社民黨籍內政部長費澤爾也宣布，她將不會前往北京參加冬奧會。 內政部發言人史蒂夫·奧爾特昨天在柏林表示：「出於新冠大流行的原因，聯邦內政部長已自行決定不親自前往北京。」

政府副發言人沃爾夫岡·布希納 (Wolfgang Büchner)沒說明，社民黨籍總理蕭茲是否會前往北京出席冬奧。這位發言人指出，在參加奧運會事務上，還須與歐盟合作夥伴協商。 他說：「我無法預料協商結果。」

法廣網報導，美國於12月初宣布，不會派遣官方代表出席北京冬奧。澳洲、加拿大、英國和紐西蘭緊隨其後。抵制冬奧的主要背景是中國的人權問題。中國因其維族、西藏和香港政策以及對台灣的威脅而受到批評。

日本上周也宣布，不會派政府代表團參加北京冬奧，此舉可能加深中日之間的緊張關係。

俄國總統普京批評說，政治抵制冬奧會是不可接受的。他在聖誕前的一個大型年度新聞發布會上表示：「這是不可接受的，錯誤的決定。我們一直反對將體育政治化。」普亭計畫2月份前往北京出席奧運會開幕式。