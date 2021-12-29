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中國觀察／預測來年經濟 3隻灰犀牛 1個不確定

香港特派員 李春

2022年是中國大事之年，保政治大事中共20大，已成經濟工作最高要求，這要求已演化成四個大字，叫「穩字當頭」。既如此，官民各方都要找找有哪些「不穩定因素」，而經濟學家們初步挑刺，一派說數出多隻「灰犀牛」，另一派則說真正麻煩的，是一個「不確定性」。

過去兩年，中國經濟界在預測來年時，都有人說「可能會是過去十年最差的一年，但卻是未來十年最好的一年」，今年有人再提此說，聽上去很風趣，但卻令人有些懷疑，因其主要理據，都在擔心「灰犀牛狂奔過來撞上中國經濟」。

目前數出中國經濟灰犀牛的已多達七、八隻，但公認的有三隻，即房地產、地方債、類滯脹。房地產被視為灰犀牛，本來早就成了共識，但在恒大違約事件以來，因中共領導層已決定從政策上、金融上出手相救，股市上地產股已開始反彈，有人認為房地產泡沬破滅這隻灰犀牛，不能否認牠還在，但已被攔在叢林中。

可最近被揭示出，中國房地產不僅是大地產商崩潰，近來已現底層草民斷供崩塌，那才是泡沬破滅的危局。所謂斷供，即收入大減、樓價急挫、買樓貸款利率暗升，由於樓市急升年代的高首付和超長期房貸，如今供不起樓的草民只能斬臂斷供。

另外還有一隻更巨型灰犀牛，叫地方債。恒大地產2兆人民幣的債務違約已驚天動地，地方政府性債務去年年中說有約20兆人民幣，今年9月高盛說是中國GDP的一半，那意思是有約50兆人民幣，又有專家說這還不止，因還有「表外」即不在統計表格內的，那數字可就堆成巨型灰犀牛了。

中國政府最怕通脹，企業最怕滯脹，而經濟學界最近苦心研究的「類滯脹」，大意是說經濟復甦與通脹上行方向一致，不能稱為滯脹，只好說有點類似滯脹。有學者認為，明年全球經濟都將面臨「類滯脹」問題，但中國經濟界正爭論，中國將出現的經濟問題是否「類滯脹」，由之變成灰犀牛。

還有一批經濟界人士認定中國經濟主要問題在於「不確定性」。來年「不確定性」的麻煩，在於全球經濟復甦緩慢、疫情反覆蔓延，國際形勢、國內經濟、社會發展及政治環境都在變，所以對靠宏觀調控和跨周期調控的中共當局衝擊更大。有位政府專家的對策是，「只有認識了不確定性，才能更好地應對不確定性」。

房地產 中共 恒大

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