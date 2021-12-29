習近平：20大領導 要嚴守紀律服從安排

中共 總書記習近平 昨天說，召開中共20大是政治局明年首要政治任務。領導同志要嚴格遵守政治紀律、組織紀律、換屆紀律，要教育 引導領導幹部「服從大局、服從組織、服從安排」。

中央社報導，習近平強調，政治局常委、委員要「帶頭維護黨中央權威和集中統一領導」，「自己要堅定清醒，而且要在推動全黨做到維護黨中央權威和集中統一領導上自覺用力，特別是要防止和克服不良傾向」。

新華社報導，中共中央政治局27至28日召開「黨史學習教育專題民主生活會」，會議認為，習近平「領導全黨全國各族人民抓住機遇、攻堅克難，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事」。中央政治局成員「必須帶頭維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，帶頭學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」。

習近平指出，召開中共20大是中央政治局2022年工作的首要政治任務。習近平強調，今明兩年正值換屆。領導同志要「嚴格遵守政治紀律和政治規矩，嚴格遵守組織紀律、換屆紀律」。要教育引導領導幹部「正確看待組織、正確看待自己，服從大局、服從組織、服從安排」。