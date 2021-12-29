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新疆書記馬興瑞喊「依法治疆」 未提「反恐」仍惹聯想

中國新聞組／北京29日電
新疆書記馬興瑞（左三）在烏魯木齊社區服務大廳和群眾交談。（取材自兵團日報）
新疆書記馬興瑞（左三）在烏魯木齊社區服務大廳和群眾交談。（取材自兵團日報）

履新才兩天，剛上任的中共新疆自治區黨委書記馬興瑞27日在烏魯木齊市調研，馬興瑞強調依法治疆和團結穩疆，力戒形式主義與官僚主義，要「下更大功夫」竭盡全力把新疆的事情辦好。在結束陳全國管、壓的反恐治疆政策後，沒有舊派系特徵及有紮實技術背景馬興瑞，被學者認為「新疆的治理會更加柔性化」。

2009年，在烏魯木齊發生的七五騷亂事件，讓北京治疆態度變得更為強硬。2016年，陳全國接掌新疆時，反恐形勢依然嚴峻。在他一系列鐵腕措施下，新疆未再發生恐暴事件。馬興瑞就任後首站選擇烏魯木齊市調研，便顯得饒富深意。

新疆日報報導，馬興瑞去的地方包括天山區固原巷社區、烏魯木齊經濟技術開發區政務服務中心、烏魯木齊市北園春市場、新疆國際大巴扎景區。分別關注社區服務、絲綢之路經濟帶核心區建設、景區運營等工作。

馬興瑞調研時強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於新疆工作的重要講話和指示精神，貫徹19屆六中全會、中央經濟工作會議和第三次中央新疆工作座談會精神，竭盡全力把新疆的事情辦好，推動各項工作取得新成效，以優異成績迎接中共20大召開。

他同時強調依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，要在依法治疆上下更大功夫，聚焦新疆工作總目標，把依法治國的要求落實到新疆工作各個領域。

馬興瑞並提到加強數字建設、產業布局、營商環境、招商引資，及民生、旅遊都是經濟工作的重點內容。

擅長科技的馬興瑞接任新疆一把手，成為30年來首位高升的廣東省長。陳、馬人事反映習近平對新疆人權或美國制裁的態度。和陳全國五年前要求「緊繃維穩工作這根弦」不同，馬興瑞此次未提「反恐」字眼。

BBC中文網報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦指出，習近平去年9月在中央新疆工作座談會上的發言已體現出北京將在未來強調民生建設，這說明北京認為陳全國的強硬手腕已經收獲預期的成效，有條件在新疆開展一般性的公共治理。

新疆維穩向來受北京當局重視，圖為多年前烏魯木齊一名維吾爾女子在警察防線前示威。（...
新疆維穩向來受北京當局重視，圖為多年前烏魯木齊一名維吾爾女子在警察防線前示威。（Getty Images）

新疆 北京 習近平

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