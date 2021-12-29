防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令

疫情防控下的西安城區。(取材自微博/人民視覺圖)

2021年即將進入尾聲，面對蔓延超過兩年的新冠疫情 ，中國1300萬人口大城西安，27日「全城禁足」，粗暴一刀斬的防疫 造成斷糧與物資配給癱瘓引發民怨。但是太平洋這端的美國卻頒布了「隔離鬆綁政策」，建議「無症狀感染者」只要隔離五日，就能戴口罩外出。美中「一鬆一緊」的防疫路線引發正反辯論，也牽扯出不同疫苗政策。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，截至28日清晨為止，美國本土過去七天的日均新增確診數，已超過每日20萬人染疫，因疫病故的死亡人數也一直維持在每日1300死以上。

華爾街日報認為，美國之所以鬆綁染疫隔離對策，主要的仍是受到產業界與經濟狀況的強大壓力。若執行10日隔離，將造成航班臨時取消、各機場點對點之間的人物流銜接大亂，進而讓美國各級政府感受到極大經濟壓力。

美國CDC則表示，防疫隔離政策的大舉鬆綁，主要是基於CDC內部的最新感染過程研究，並在綜合各地疫苗完整覆蓋率狀況與Omicron的初期研究後，「為了回應美國本土經濟需求的不受阻礙」才會如此推行。

報導指出，相比於美國與英國的「大膽鬆綁」，中國卻因為西安的不明Delta社區感染擴散，而遭遇十萬火急、各種緊縮突襲的逆向操作。

西安12月9日至今累積810例病例，就官方的說法，這是自2020武漢封城 以來，再一次有內陸城市爆發如此快速嚴峻的疫情，加上年節與春運的準備期即將到來，因此讓中央與地方政府神經極為緊繃。

有鑑於此，西安在27日緊縮封鎖政策，從封城令壓縮成西安全市的禁足令，嚴格要求「人不出戶、車不上路」。同時西安絕大多數的公共交通系統已經暫停，僅保留少數通往北京、上海等重要城市的客運路線，陝西全省將近八成的交通運量也關閉。

最讓輿論爭議的則是西安為了「快速防控」，26日晚間直接發動全市消毒殺菌作業，派出車輛與防疫人員在大街小巷噴灑消毒。官方提醒民眾在「全面消殺」期間關緊門窗，之後也要避免觸碰到戶外的建築與植物等。但這樣過於直接且粗暴的強制消毒噴灑，同樣引起了中國社群對於西安「過度消毒」的質疑。