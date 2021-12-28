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達美航空停飛浦東航班 中駁「防疫」說法

記者陳政錄、林則宏／綜合報導
上海浦東機場防疫新規，大大增加了出入境機組的消毒時間。（中新社）
上海浦東機場防疫新規，大大增加了出入境機組的消毒時間。（中新社）

美國達美航空官網顯示，12月27和28日，該航空公司自美國底特律、西雅圖至上海浦東的航班均取消。中媒報導稱，由於無法完成入境防疫要求，航班取消後可能造成許多中轉乘客的簽證、健康碼過期，被迫面臨「非法入境」的局面。達美取消航班被指與中國防疫有關，北京當局已嚴正否認。

財新網報導，在此之前，達美航空於當地時間22日，載有大量中國乘客的航班自西雅圖起飛6小時後，就因防疫新規影響，在俄羅斯邊界上空突然返航。隨後，達美航空後續的中美航班已悉數暫停。

財新網引述達美航空相關人士坦言，航班因多方因素，無法完成入境防疫要求而暫時停航，譬如班機抵達上海浦東後消毒時間變長，工作時間面臨超時問題等，加上達美在上海沒有備用機組可用，將無法完成整個航程，甚至影響飛行安全。至於後續恢復時間，該人士說，目前暫無計畫。

由於中國農曆年鄰近，在達美航空航班暫時取消後，未來一周內美國至中國的客運航班僅剩8班，恐大大增加在美華人返鄉難度。

報導指稱，目前達美航空表示將對被中途取消航班的乘客，全額退還機票，但過程中將造成很多中轉乘客的簽證或防疫健康碼過期，加上美國多工作部門正在聖誕假期休假中，恐怕會讓他們面臨「非法入境」的局面。

針對達美航空稱近期中美航線取消、返航事件係因中國防疫規定調整所致，對此說法，繼中國駐舊金山總領館向達美航空公司提出嚴正交涉後，中國駐美大使館28日發布新聞稿強調，此說法與事實不符。新聞稿並指，近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消。

新聞稿稱，中國駐美使領館積極向有關乘客提供協助，並第一時間向有關航司提出嚴正交涉，敦促其保障乘客正當權益。

達美航空停泊在紐約甘迺迪國際機場的數架飛機。（路透）
達美航空停泊在紐約甘迺迪國際機場的數架飛機。（路透）

防疫 非法入境 簽證

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