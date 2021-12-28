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深圳市委書記王偉中 出任廣東副省長並代理省長

特派記者賴錦宏／北京28日電
廣東省人大常委會會議經表決，由王偉中出任廣東省代省長。(取材自香港電台)
廣東省人大常委會會議經表決，由王偉中出任廣東省代省長。(取材自香港電台)

深圳市委書記王偉中出任廣東省副省長並代理省長職務，原廣東省長馬興瑞接替陳全國，出任新疆區委書記。這是明年20大前，重要的省部級人事調整。

據新華社報導，廣東省13屆人大常委會第38次會議昨天舉行，會議通過有關任命，並決定接受馬興瑞辭去廣東省省長職務的請求。會議還決定接受林克慶、郭永航辭去廣東省副省長職務的請求；免去張愛軍的廣東省審計廳廳長職務。

中央日前公布，馬興瑞擔任新疆維吾爾自治區黨委書記。外界認為，馬興瑞的仕途於明年20大可望更上一層樓，或將出任中央政治局委員。馬興瑞的前任陳全國，2017年躋身中央政治局委員。此外，馬興瑞治疆手段是否與陳全國不同，也值得關注。

王偉中，1962年3月出生，畢業於北京清華大學水利工程系，曾在水利部、國家科委工作，2010年任科技部副部長。之後調往山西歷練，出任山西省委秘書長、太原市委書記等職。2017年空降廣東，接替馬興瑞擔任深圳市委書記。

王偉中過去曾長時間在科學技術部工作，他當年到深圳工作，符合當地的科技創新發展需求。他主政深圳期間，積極促進深港合作。

此外，不再兼任新疆區委書記的陳全國，「另有任用」的說法，使其仕途下一站也受外界關注。據多維新聞分析，陳全國或因「治疆政績」，而進一步高升，或出任副總理，或成為有望躋身20大政治局常委的1大熱門人選。

新疆 北京 維吾爾

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