中國國防部長、日本防衛大臣視訊 日關切台海穩定

中國國務委員兼國防部長魏鳳和。(取材自中國國防部網站)

中國國防部 長魏鳳和27日應約與日本 防衛大臣岸信夫視訊通話。雙方同意盡早設置海空聯絡機制熱線，管控風險。此外，中方表達對台灣、南海的立場，日方則表示，台海和平穩定對日本安全很重要。

日本共同社報導，岸信夫在會後舉行記者會表示，雙方同意就東海爭議島嶼緊張情勢設立官方熱線，會中同時也提到台海和平穩定對日本安全至關重要，日本將密切注意台海局勢。

岸信夫表示，中日防務部門及早設立熱線非常重要，並對中國海警船在日本尖閣諸島（釣魚台 列嶼）附近海域的活動表達嚴正關切。

據中新社報導，談及東海和釣魚台問題時，魏鳳和表示，中國將堅定維護領土主權和海洋權益，雙方應著眼兩國關係大局，努力維護東海局勢穩定。在歷史問題上，日方必須正視歷史、以史為鑒，這才是正確態度和明智選擇。中日防務部門應加強高層交往和務實合作，拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，提升防務合作水平。

魏鳳和還就亞太形勢、台灣、南海等問題，向日方闡明中方原則立場，強調雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，提升戰略互信，妥處矛盾分歧，實現合作共贏。