中國駐美大使秦剛接受全美主流媒體採訪 未見一家刊出

中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中媒稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照片）

中國駐美大使秦剛 20日接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪。事後華文媒體多已轉述。但中媒發現，都過去多天了，美國幾乎未見一家媒體發出報導。

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這項採訪由彭博創新經濟論壇舉辦，以「爐邊談話」形式用英文進行。中國駐美使館在官網將主要內容發布並翻譯成中文。中國駐美記者韓鵬稱，在這次談話前，雙方就已商定：全部內容可供報導，也可用作背景吹風。可是，這採訪20日就做了，現在幾乎沒見一家美媒發出報導。「也許我查得不全，大家如果發現了哪家美媒報導了這件事，麻煩在評論區告訴我」。

他說，他從記者角度看，完全無法理解美國同行這「騷操作」。「你們那麼喜歡拿中國說事，天天離開中國說不了話，現在好不容易逮到中國大使了，問了好幾個小時，怎麼採完以後都不說話了？」「難道這些主編和資深記者，對新聞性的判斷，跟我不一樣？認為這幾小時的聯合採訪裡，一丁點有新聞性的內容都沒採到？」

他說，他看了採訪內容句句都有新聞性，「美媒不發，我們駐美記者發，反覆發、碎片發，在美國社交媒體上，圖文並茂、滾動著發！」「美媒對重要新聞漏發，我來替他們義務加班，發英文補上。夠意思吧？」

韓鵬還擷取秦剛回覆美媒的部分重要內容以供參考，包括在回答台灣問題上。秦剛當時說，和平不打仗是中美公約數，希望美方認識到台獨才是最大威脅。美國管控危機的最佳方式是防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。

秦剛說，中方所做的都是反應之舉。什麼導致了台海局勢緊張？是台灣民進黨 當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗。而美國利用台灣來遏制中國。這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。

在談到中美關係時，秦剛說，其實許多人並不懂中國，不懂中文，也不瞭解中國的歷史文化和人民，「不過都表現得像中國問題專家，比我還懂中國。美國對待中國就像家長訓斥小孩一樣，你錯了、你要這樣做、你不該那樣做。對中國的錯誤認知、虛假資訊和謠言很多，這令我感到吃驚」。

在答覆美媒有關中國「戰狼外交」的問題時，秦剛稱，當前，中國面臨更加複雜和嚴峻的國際環境，有的國家對中國動輒頤指氣使、攻訐誹謗。中國外交官面對干涉中國內政、損害中國利益的不友善言行，必須站起來說不，講清事實，辯清道理，普通中國公民都應如此，更別說中國外交官了。「我們不是主動出擊，而是做出回擊。更準確地說，中國外交官不是戰狼，而是與狼共舞」。