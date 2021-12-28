新聞焦點／2022年大事之年 備戰20大「三多一大」

踏入2022年，是中共 和中國的大事之年，那大事就是中共自身的政治大事，要召開五年一度的全國代表大會，即20大。20大將是具轉捩意義的一次大會，至少表現為三大方面，即政治路線、人事組合、經濟和社會發展。

因20大而來的大事之年，實際大事早已鋪排數年，又將延續到次年。這是因為，從2017年的19大召開之際，就開啟備戰之期，2022年是決戰之年。又因20大完成黨的人事重組 ，即開始安排國家機關各機構的人事重組，到2023年才算完成，是以20大一條紅線，貫穿全年。

正因全年以20大為基點，前要鋪排，後有承接，2022年將有「三多」特點，加上內外時勢之變，再加一個「大」字，這年粗勾輪廓，就成「三多一大」了。

先說那「三多」，最多的就「會」。民間說共產黨會多，一點沒說錯，中共就是會議治國，為了20大這一大會，會前會後都有連串會議，幾乎可說是月月有會，都是夠上級別，帶動風向的。因會議太多，只點點20大的會前三會，首先是3月人大會議，這算是20大最全面的一次準備會議，不僅要從經濟工作、社會治理等各方面，為20大創造出氛圍，還是20大前的最後政治練兵，或者說直白點就是人事安排的短兵相接。不信回憶一下薄熙來的故事。

相隔大約四個月，另一個會就要登場，即傳說的北戴河會議。20大前的最後表態，或說最後攤牌，就在這個會上。過去開北戴河會議，是因中共有元老團，夏天都在北戴河乘涼。時勢大變，元老不老，有北戴河不等於有傳統意義的會，但7、8月間以務虛為名的會，無論是去海邊還是北京 ，都一定會開。

苦夏後約三個月，就是20大前最後一次重要會議，預計11月上中旬召開19屆七中全會。這次會議是本屆最後一次全會，與會者行使本屆最後一次權力，對下屆要定的大盤子或表決或鼓掌或指點一下江山，但經北戴河會議的程序，一般而言就是行禮如儀了。這個會議開完後，20大就「隆重舉行」了。

另外兩個多之一就是「人事調動多」，雖然20大的人事，在12年前就開始明調暗動，但計畫趕不上變化，臨門一腳腳頭軟的人有的是，是以整個上半年，省部級乃至更廣泛的層級，都有空位填位的調動。而到了會後，則是到位和補位，又有好多驛動的心。

而事在人為，人一動，事就變，從上到下都如此。所以另外一多，可能叫「政策變化多」。這是因為，中共政治路線、組織路線都要在20大上重新敲定，路線決定政策，政策有的要超前部署，有的要確定後才落實貫徹。從過去12年間的中全會、中央經濟工作會議等定大事的會議來看，會前會後變數都較大，何況是大變之會20大。

最後說那「大」字，叫做壓力大，大到前所未有。這不是虛言錯判，主要領導人對此都有話說。壓力何來？就國際上而言，仍是「百年未有之大變局」，且在「加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定」；就內部而言，除了經濟三重壓力、世紀疫情，還有沒細說的「重大風險」、「重大挑戰」。是以整個大事之年，又正好是壓力如山之年。