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自打臉? 澳洲總理開TikTok帳號 曾稱存在安全問題

中國新聞組／北京27日電
莫里森在聖誕節前一天開設TikTok帳號，還上傳他的第一條短視頻——與寵物狗Bud的自拍。（取材自環球網）
莫里森在聖誕節前一天開設TikTok帳號，還上傳他的第一條短視頻——與寵物狗Bud的自拍。（取材自環球網）

澳洲總理莫里森去年多次以安全問題為由，公開反對影音分享平台TikTok，更聲稱使用該平台會透過其母公司字節跳動「與中國直接連接」。不過今年聖誕節之際，莫里森卻悄悄在TikTok開設官方帳號，連發兩段祝福影片作「見面禮」，但帳號關閉評論功能。

來源：YouTube

澳洲廣播公司（ABC）報導，莫里森在聖誕節前一天開設TikTok帳號，還上傳他的第一條短視頻——與寵物狗Bud的自拍，片中莫里森抱著Bud祝大家聖誕快樂。

隨後不久，莫里森又發了第二條視頻。這回，他站在一棵聖誕樹前，反思新冠疫情帶來的挑戰。他說，「我們一起面對了許多挑戰，我們將在這次Omicron傳播之際再面臨挑戰，但我們也會度過這一難關。」

報導稱，去年，莫里森政府曾批評TikTok這款在年輕群體中廣受歡迎的短視頻平台，還警告澳洲人，它可能「直接連接回中國」。

2020年8月，澳聯邦政府曾指示情報機構調查TikTok是否對澳洲構成「安全威脅」。澳媒當時報導稱，這款分享短視頻的應用程序在十幾歲到20多歲的年輕人中深受歡迎，在澳洲擁有超過150萬用戶，但正面臨坎培拉愈加嚴厲的審查。

還有分析人士聲稱，TikTok收集大量數據，且其母公司可能被迫與中國政府共享信息。莫里森當時還宣布，澳聯邦政府正在「密切關注」TikTok，不過莫里森當時也承認，沒有證據表明應該封禁TikTok。

ABC報導指出，莫里森還在當年9月對該平台發起攻擊，稱這些社交媒體給人們帶來歡笑的同時也存在嚴重問題，平台上出現了一些「不光彩」的內容。

如今莫里森卻在TikTok開設官方帳號，報導指出，面對明年大選，莫里森此舉相信是為爭取年輕選民支持。

不過，莫里森的如意算盤並未打響，有網友指責他的轉向是偽善，如「雜技演員」，發布影片也無法正面解決澳洲面臨的新冠疫情等問題。有人批評他「關閉評論功能，真是個懦夫。」、「他只會假裝自己在為澳洲作貢獻。」還有人諷刺認為，中澳關係緊張下，莫里森政府「終於」找到了「突破口」。

莫里森第發二條視頻，他站在一棵聖誕樹前，反思新冠疫情帶來的挑戰。 （取材自環球網...
莫里森第發二條視頻，他站在一棵聖誕樹前，反思新冠疫情帶來的挑戰。 （取材自環球網）

TikTok 澳洲 聖誕節

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