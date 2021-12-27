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普亭官宣將出席北京冬奧開幕 明年唯一境外出行

中國新聞組／北京27日電
普亭「官宣」北京冬奧會行程，圖為北京冬奧會火炬展示活動暨長春市大眾冰雪季啟動儀式，26日在廟香山滑雪場舉行。（新華社）
普亭「官宣」北京冬奧會行程，圖為北京冬奧會火炬展示活動暨長春市大眾冰雪季啟動儀式，26日在廟香山滑雪場舉行。（新華社）

塔斯社25日引述俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，出席北京冬奧會開幕式將是俄羅斯總統普亭2022年的第一次、且是目前唯一的境外出行。由於普亭此前曾在視訊會談中，承諾將與中國國家主席習近平共同出席北京冬奧會開幕式，此消息無異是普亭「官宣」了北京冬奧會的行程，並表達對此行的重視。

央視新聞引述塔斯社25日報導，佩斯科夫表示，出席北京冬奧會開幕式將是俄羅斯總統普亭明年的第一次出國訪問，也是目前普亭2022年的日程表中唯一的境外出行。佩斯科夫同時表示，他毫不懷疑中國將以最高水準舉辦北京冬奧會，中國高度重視疫情防控，他相信從中方的組織能力和水平來看，北京冬奧會將是令人驚嘆的。

此前，普亭在與習近平的視訊會談上表示，他期待2022年2月與習近平在北京舉行會晤，然後將共同參加北京冬奧會開幕式，並表示他相信北京冬奧會將在最高水平上進行。普亭並強調，俄羅斯和中國在國際體育合作方面一貫相互支持，「包括不接受任何將體育和奧林匹克運動政治化的企圖」。

習近平當時也稱，期待與普亭進行面對面會談。塔斯社報導，習近平並在視訊會談中感謝普亭，表示中俄雙邊關係「經受住了各種考驗」。

有分析指出，普亭先在與習近平的視訊會談中承諾與習近平共同出席北京冬奧會開幕式，25日再由祕書「官宣」確定了這項行程，同時強調此行是「目前普亭2022年的日程表中唯一的境外出行」，相關的發言和互動，顯示普亭對此行的重視與對中國舉辦北京冬奧會的力挺。

另據北京日報報導，捷克駐華大使佟福德日前接受專訪時透露，捷克總統齊曼告訴他，「如果他不能出席冬奧會，請我盡作為一名大使的職責，全力支持北京冬奧會。」佟福德並說，「毫無疑問，他（齊曼）是中國的朋友。」

前不久，齊曼在重症監護室病床上辦公的畫面曝光，其後又感染新冠病毒，現在已經康復。

佟福德多次用「投資」來比喻中國為籌備冬奧會所付出的努力，並對北京冬奧會將帶來的巨大回報充滿期待。捷克代表團參加北京冬奧會的運動員人數預計將超過130人，創下歷史之最。

北京冬奧 普亭 習近平

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