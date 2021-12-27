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健康碼問題? 美飛中航班折返 乘客罵「高空遛狗」

中國新聞組／北京27日電
八個月的孩子在長途飛行後精疲力盡。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
八個月的孩子在長途飛行後精疲力盡。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

多班自美飛往中國的航班近日延誤或取消，某航空公司甚至出現航程過半後返航情況，回國受阻的達美DL287航班乘客表示，感覺如「高空遛狗」。對於航班突然返航，航空公司稱是因為中國的「健康碼」新規，但遭中方否認。中國駐舊金山總領館微信公眾號26日發文指，中國駐美使領館已向該航空公司提出嚴正交涉。

綜合媒體報導，有網友發文表示，自己乘坐的美國達美航空DL287號航班22日從西雅圖起飛，在飛往中國途中，於俄羅斯邊界上空突然返航，23日早上重新降落在西雅圖。

該航班機長通知稱，「由於中國入境政策臨時發生變化，航班上所有人的健康碼不被認證」。

但在中華人民共和國駐美國大使館官網，並未查詢到相關入境防疫政策變化的通知。

上海浦東機場相關負責人表示，該航班未進入浦東機場，也未入境中國，且不清楚目前的防疫政策具體對該航班產生什麼影響。有些乘客則懷疑，是達美航空內部出問題。

這架班機一共168位乘客，大多為中國旅客。這名網友表示，飛機上大部分人都是留學生，把公寓都退了，甚至有人簽證已經過期。這一返航，意味著很多人無家可歸，後續的相關手續十分麻煩。

在這趟延誤的航班上，有準備奔喪的人、有即將入職的人，還有很多計畫著隔離結束後闔家團圓共度春節的人。如今，他們都滯留在太平洋對岸，尚無歸期。

達美航空公司給航班上中國乘客的回覆只有：「可全額退還機票金額。」

據報導，數十位中國同胞至今仍在機場，等待達美航空公司一個說法，留學生小潤氣憤地說，疫情期間的國際航班昂貴且稀少，購買到這趟航班並不容易。

另一名留學生小方表示，原定21日晚10時59分起飛的航班，在他們上機後，因「加油、天氣」等原因延了三次，乘客第三次接到機組人員通知，航班起飛時間需再次延後至22日下午3時，請大家下飛機。

西雅圖時間22日凌晨1時，乘客收到通知，將被安排到酒店入住。這時，小方收到航班起飛時間改至22日晚8時的通知。而在前往酒店的大巴上，乘客又收到航班信息，起飛時間改到22日晚上10時許。但因機組補充填寫海關文件，直至晚11時許，飛機才從西雅圖塔克馬機場出發。

飛行時間6小時之際，機長又通知乘客，由於中國入境政策臨時發生變化，航班上所有人的健康碼不被認證。隨後，飛機在俄羅斯上空掉頭並返回了西雅圖。

「在航班第一次取消時，中國駐美大使館將航班上中國乘客的健康碼都延時了24小時。」小潤感謝大使館給予的幫助，但同時她和機上其他乘客均對航空公司的諸多安排難以置信，「彷彿高空遛狗。」她氣憤地說。

美赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）
美赴中國航班突然返航，中方提嚴正交涉。（取材自觀察者網）

西雅圖 機場 健康碼

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