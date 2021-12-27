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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

美國禁止進口新疆產品 中企聯合會發聲明抗議

記者羅印冲／綜合報導

美方日前將「維吾爾強迫勞動預防法案」（下稱法案）簽署成法，並禁止進口與新疆相關的產品。中國企業聯合會25日發表聲明，堅決反對美國單方面通過其國內立法和行政措施，阻礙新疆產品進入國際供應鏈的貿易霸權行為，堅定支持新疆和廣大企業維護自身正當權益。

觀察者網報導，作為中國企業代表組織，中國企業聯合會發表聲明，表示美方罔顧事實，通過涉疆法案，推行單邊主義、保護主義、霸凌主義。嚴重損害了中國企業的合法權益，嚴重危害包括維吾爾族勞動者在內的勞動者權益，是對新疆各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，並將會危害全球供應鍊和產業鏈穩定及相關企業的利益，不利於疫情下全球經濟復甦，對此表示強烈反對。

聲明指，中國企業在生產經營活動中，始終尊重和保障勞動者宗教信仰、民族文化、語言文字等各方面權益，一貫堅持依法用工，嚴格執行勞動領域法律法規，依法維護勞動者權益，勞動者的勞動權和就業權得到充分維護。

聲明又指，中國企業完全贊同中國政府相關立場和採取的一切必要反制舉措，並呼籲美國正視中國政府、企業界和消費者嚴正立場，停止以各種藉口損害中國企業合法利益，盡快糾正錯誤的立法和行政措施。

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