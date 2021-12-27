中央穩三農 習近平：中國人的飯碗裝中國糧

中共總書記習近平強調，要確保糧食供應，中國人的飯碗主要裝中國糧。（新華社）

中共 中央農村工作會議25日至26日在北京舉行，會議特別強調中共總書記習近平 的要求，為應對各種風險挑戰，必須穩住農業基本盤、做好「三農（農業、農村和農民）」工作，措施要硬，執行力要強。「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧」。

去年底舉行的中共中央農村工作會議，包括習近平在內的中共中央政治局7常委全員出席，會議由李克強 主持。

相較之下，今年的中共中央農村工作會議規格明顯降低許多，由主管農業的副總理胡春華出席會議並講話。

據新華社報導，習近平於農村工作會議前，主持召開中共中央政治局常委會會議，專題研究「三農」工作，提出相關要求。總理李克強也在國務院常務會議上要求，要做好糧食和重要農產品生產供應，抓好糧食生產，穩定糧食播種面積，促進大豆和油料增產，保障農資供應和價格穩定等。

會議傳達習近平和李克強關於「三農」的要求，並以此部署2022年「三農」工作，包括：堅持和加強中共黨對農村工作的全面領導，守住保障糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線。

會議強調，要全力抓好糧食生產和重要農產品供給，穩定糧食面積，擴大大豆和油料生產，確保2022年糧食產量穩定在1.3兆斤以上。落實耕地保護建設硬措施，嚴格耕地保護責任，加強耕地用途管制，建設1億畝高標準農田。

此外，大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關，加快發展設施農業，強化農業科技支撐。加大對鄉村振興重點幫扶縣傾斜支持力度，完善和落實監測幫扶機制，確保不發生規模性返貧。聚焦產業促進鄉村發展，推進農村123產業融合，發展縣域富民產業。與此同時，要發揮農村基層中共黨組織戰鬥堡壘作用，妥善解決農村矛盾糾紛，維護農村社會和諧穩定。