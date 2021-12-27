最嚴「限遊令」實施4個月 未成年人遊戲時長降9成

騰訊再對未成年人祭出限玩遊戲通知。(路透)

元旦假期臨近，遊戲開發商騰訊遊戲發布「未成年防沉迷」通知，稱在元旦假期期間，未成年用家只可在晚上8至9時的1小時內登錄遊戲。騰訊2021年三季報中披露，該公司自9月1日落實官方關於未成年人「限遊令」後，效果非常明顯，未成年人遊戲時長占比從2020年的6.4%下降至僅剩0.7%。

觀察者網報導，25日、26日，騰訊遊戲和網易遊戲相繼發布公告稱，2022年元旦假期前後，未成年人可於2021年12月31日（周五）、2022年1月1日至1月3日（元旦假期）的每晚8時至9時之間登錄遊戲。

騰訊、網易兩家公司的依據都是國家新聞出版署今年8月發布的「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」，該通知被業內稱為「史上最嚴防沉迷新規」。其中第一條提到，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每晚8時至9時向未成年人提供1小時網絡遊戲服務，其他時間均不得以任何式向未成年人提供網絡遊戲服務。

報導指出，新規出台後，效果是明顯的。騰訊2021年三季報中披露，該公司自9月1日起全面落實中國的未成年人遊戲防沉迷最新規定。 2021年9月，未成年人在該公司本土市場遊戲時長的占比為0.7%，較2020年9月的6.4%顯著下降；同期，未成年人在該公司本土市場遊戲流水的占比為1.1%，亦較2020年9月的4.8%顯著下降。網易遊戲則未公布相關數據。

當前，中國遊戲行業高度集中。易觀分析數據顯示，2020年上半年，騰訊遊戲和網易遊戲分別以54.46%和15.29%的市場份額佔據行業第一和第二。騰訊遊戲也是中國遊戲行業營收 最多的企業，2020年騰訊遊戲實現營收1561億元，較排在第二位的網易遊戲的營收高出1015億元。

而根據「2021年中國遊戲產業報告」顯示，國內遊戲用戶規模6.66億，同比增長0.22%，用戶數量漸趨飽和。伴隨防沉迷新規落地，用戶結構有望進一步趨於健康合理。

儘管「限遊令」新規已非第一次實施，這項消息昨天仍在網絡上引發不少未成年網民反彈，有人一看規定嚇到了「這叫我怎麼撐下去？」有網民稱「冷靜點，新規原本就規定節假日只能玩1小時」，「對呀，春節也會再發一遍，別自己嚇自己」。有網民抱怨遊戲時間太少，引來其他網民要他小聲一點：「別說了，再說上網都限時了」。