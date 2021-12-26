北京觀察／通勤路迢迢 中國學者舌戰年輕人

淘寶網出售的「躺平青年」T恤，已經下架。（取材自推特）

就快跨年，中國經濟學家往年此時，都忙於不同方向的展望，今年有了新動向，網紅經濟學家一個接一個與年輕人談話，結果惹來不小爭議，特別是「通勤時間」論引起動靜最大，年輕人紛起身訓導經濟學家，連共青團中央旗下中國青年報也加入戰圍。

網紅經濟學家找年輕人談話，最早是清華的李稻葵，他11月用自己的人生經歷，跟年輕人談「內捲與躺平」。最近，有多名經濟學家勸年輕人生育，其中，北京 師範大學管理學院教授董藩針對年輕人怕生了養不起，提出生孩子養不起可以貸款 ，還可以給予利率優惠，他家鄉已發布政策了。

董藩的言論引起反彈，另一位經濟學者上海交大教授何帆，談起「以摳門為樂的年輕人」話題，說「當我看到這些年輕人在一起討論要怎麼摳門時，我其實感覺到有點心酸。他們之所以天天說怎麼省錢，原因不在於消費或者是消費主義，而在於他的收入沒有增加。」

何帆的言論引動有關消費主義與年輕人的談論，有年輕人批判說，正因他們拋掉經濟學家騙他們上的消費主義道路，聰明了點去研究如何摳門，即節省過日子。這時更為網紅的經濟學家管清友，出來大講「通勤時間」論，引起的不僅是熱議，而可稱為論戰了。

管清友除了是民生證券首席經濟學家，還是中國財政部和國家發改委專家庫的「雙庫專家」。多年來都被認定持論平和，這回他在電子媒體上以痛心疾首的表情，說不建議年輕人在通勤上花過多時間。因為長時間通勤的要害在於把大把的時間浪費在路上。與其花2小時上班，不如在公司附近租住，把時間用來投資自己、充實自己。

管清友沒有料到他的話會引起如此大的反彈，成為熱議焦點。年輕人最典型的反應是「何不吃肉糜」；俏皮點的則說，「這不等於問當年紅軍為何不開車去長征」；怒火沖天的說「站著說話不腰疼」，然後粗口問候；理性的則是代其算工資和租金 的帳，以北京為例，住公司附近要花全部工資然後沒飯吃。

管清友眼見那麼大的反彈，出來解釋，說「很多人都說我跨城通勤的觀點是何不食肉糜，是雞湯，其實真沒這個意思」。又說「現在年輕人確實比我們當時還要辛苦一點，很多人說近一點的房子貴，租不起，這確實也是存在的。當然，這個問題，國家也在調整政策」。

而中國青年報則發評論說，如何讓更多人能從漫長與疲勞的通勤中掙脫出來，進而獲得「通勤自由」，是各界人士都應該認真思考的問題。各地應該結合自身實際情況，科學規劃，積極解決通勤難題。我們期待著更多善政與良策的發布，讓年輕人擁有更多可自由支配的時間，獲得更多幸福感。

而年輕人的回應，是建議經濟學家研究點幫國家經濟脫困的問題，通勤苦、租房貴這點事，年輕人自己會算帳。還有年輕人推崇「最接地氣的經濟學家」，即清華經管學院副教授韓秀雲。韓秀雲除在校上課，還上電視台和開微博，韓的網課，是從中美貿易戰，一直講到中國樓市股市。