新疆黨委書記換人 航天少帥馬興瑞由廣東省長「高升」

廣東省省長馬興瑞。（取材自南方日報）

配合明年中共 廿大，北京當局持續對地方人事進行調整。廣東省長馬興瑞25日接替陳全國，擔任中共新疆維吾爾 自治區黨委書記，成為三十年來首位高升的廣東省長，預料將在明年秋天的二十大晉升為中央政治局委員，馬興瑞表態決不讓新疆「來之不易的穩定形勢發生逆轉」。而原書記陳全國則是「另有任用」。

新華社報導，廣東省委同日任命深圳市委書記王偉中擔任廣東省政府黨組書記，候任省長。另外，西安市委書記胡衡華擔任重慶市委副書記，將接替唐良智升任重慶市長。

現年62歲的馬瑞興，山東鄆城人，長期在航空航天領域任職，曾任中國航天科技集團公司總經理。2007年出任航天科技集團總經理，曾主持中國載人航天工程、探月工程等項目，被外界譽為「航天少帥」。

他在2013年出任廣東省委副書記、政法委書記，2016年任廣東省政府副省長、代省長，並於2017年接任廣東省省長。曾是哈工大最年輕的博導的他，被視為是學者型官員。

新疆25日召開領導幹部會議，中組部分管日常工作的副部長姜信治宣布上述決定。

被視為「治疆有功」的中央政治局委員陳全國在這次調整後不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務。陳全國表示，此次調整，充分體現了黨中央對新疆工作的高度重視、對實現新疆社會穩定和長治久安的殷切期望。

接任區黨委書記的馬興瑞表示完全擁護、堅決服從黨中央決定。他將完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅定不移促進新疆社會大局持續穩定長期穩定，決不讓來之不易的穩定形勢發生逆轉。

新疆占中國國土面積六分之一，戰略地位重要，因此一直由中央政治局委員兼任「一把手」。預料馬興瑞在中共二十大將升任政治局委員。