新疆換領導是戰略部署？世界維吾爾大會：「換湯不換藥」

原廣東省長馬興瑞將接任中共新疆自治區黨委書記。（中新社）

「陳全國不再兼任上述職務，由原廣東省省長馬興瑞接任」。中國官媒新華社25日用簡短兩行字報導新疆維吾爾 自治區黨委書記陳全國離任消息引發網路熱議。世界維吾爾大會看待家鄉官員調任以「換湯不換藥」來形容，認為北京 鎮壓維吾爾人的政策不會改變，此舉或是為了加強新疆的戰略部署。

法廣網報導，官方的文字並未流露任何對陳全國的褒貶之意，有評論認為北京或將把陳全國當作是替罪羊，由他來承擔中國新疆政策的一切後果。

不過，也有評論認為，陳全國現年66歲，此次發布為另有任用，他很有可能在明年的二十大再晉陞為政治局常委。評論進一步指出，倘若陳全國去人大、政協當副委員長、副主席，那說明習近平不想和國際社會公開對立。

取代陳全國擔任新疆維吾爾自治區黨委書記的馬興瑞之前擔任廣東省省長，是中共第十八屆、十九屆中央委員會委員。

現年62歲的馬興瑞畢業於哈爾濱工業大學，為研究生學歷，工學博士，教授。曾任中國航天科技集團公司副總經理、工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長等職務。

馬興瑞是一位工科技術性官員，在2013年步入廣東政壇。

不過，世界維吾爾大會則認為新疆換領導對維吾爾族人來說不過是換湯不換藥。

報導指出，世界維吾爾大會發言人迪利夏指出，中國不會因為馬興瑞擔任新疆維吾爾自治區黨委書記而改變針對維吾爾民族所推行的極端政策。在中國越來越擔憂失去對當地的統治的考量下，調任馬興瑞去的目的是強化軍事戰略部署，以應對國際局勢變化的因素。「延續鎮壓維吾爾人，是中國鞏固對當地統治的國家戰略部署」。