陳全國「鐵腕」治疆有功 可望躋身政治局常委會

中央政治局委員陳全國不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記。 (中新社)

中共 中央昨天發布人事，陳全國不再兼任新疆 維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用。消息傳出後，不少評論認為，儘管陳全國的鐵腕治疆受到西方輿論批評，中共仍認為他「治疆有功」，預料陳全國的仕途可能更進一步，不排除躋身政治局常委會。

多維新聞分析，陳全國2016年起主政新疆後，通過一系列大刀闊斧改革，讓一度被恐怖主義籠罩的新疆走出陰影。陳全國曾任職西藏書記，因在一系列藏人抗議和自焚事件後，重建了西藏秩序「脫穎而出」。陳全國在新疆書記任內提出「在新疆，沒有穩定一切皆為零」的口號，上任僅4個月就設立超過4900個便利警務站，建立了一套社會治安防控體系。

對於新疆的暴恐分子，陳全國態度強硬，他曾指示官員們要打得暴恐分子聞風喪膽，新疆已連續4年多沒有發生任何恐怖攻擊事件表明，陳全國的治疆策略起到了阻止暴恐事件的作用，他的治疆有方也贏得了中南海的肯定。

陳全國也符合習近平 「宰相必起於州部，猛將必發於卒伍」的用人理念和鬥爭性格。2020年9月，在第三次中央新疆工作座談會上，習近平曾說，中共治疆方略「完全正確」，「必須長期堅持」。中共政治局常委、中國全國政協主席汪洋也曾給予「取得重大階段性成果，新疆大局持續穩定，形勢持續向好…為保持全國大局穩定作出了積極貢獻」的評價。

不過，陳全國的作風也引來一些西方輿論認為新疆治安政策侵犯了人權，給當地人的自由和宗教活動帶來了限制。新疆「再教育營」話題成為西方「熱點話題」。陳全國還在2020年7月，被美國財政部以涉及重大人權侵犯為由，凍結資產制裁，並禁止入境美國。

但西方的批評不僅無損於陳全國在中共中央高官們心中的好印象，反而似乎成為他的仕途再上層樓的推手。新疆書記進入政治局的「慣例」始於2002年中共十六大，被稱為「新疆王」的王樂泉；陳全國是否有機會成為首個由新疆書記位置上進入中共最高權力層——政治局常委會的政治人物，值得關注。