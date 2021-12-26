反對干涉內政 新疆政府斥美是「現代奴隸制」國家

針對美國近日簽署所謂「維吾爾 強迫勞動預防法案」，新疆 維吾爾自治區25日舉行新聞發布會，指美國公然插手新疆事務，干涉中國內政，妄圖實現「以疆制華」圖謀，指靠著血腥販奴起家的美國，直到今天仍然是一個「現代奴隸制」國家，美國的強迫勞動問題不容否定。

環時報導，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人表示，「維吾爾強迫勞動預防法」嚴重歪曲了新疆勞動狀況實際，「強迫勞動」在國際法是指以任何懲罰相威脅，強迫任何人從事非本人自願的一切工作或勞務，需同時滿足「非自願」「以懲罰相威脅」和「工作或勞務」等三大要素。「請問美國把國際法和國際關係基本準則置於何地？他們的做法太荒謬了！」

中國棉花協會也發表嚴正聲明，強烈譴責美政府和堅決反對以人權之名打壓中國棉花紡織產業的行為。

人民日報評論報導，指美方不顧中方多次嚴正交涉，將所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法，是蓄意詆毀新疆人權狀況，惡意攻擊新疆勞動就業 保障政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

報導指，美國以莫須有罪名打壓新疆企業，破壞新疆穩定發展，並指美國歷史上出現大肆販賣黑奴和華工、欺壓印第安人，近年來，美國刻意逃避勞工保護責任，人口販運問題氾濫，農業領域強迫勞動怵目驚心，私營監獄罪犯淪為奴隸、濫用童工現象普遍存在，美方嘴上喊著「人權」，心裡想著霸權，行徑則是霸凌。