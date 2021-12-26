不是外交抵制嗎？港媒：美為18官員出席冬奧申請簽證

美國總統拜登宣稱要外交扺制北京冬奧，圖為正在冬奧雕塑前拍照的北京民眾。(美聯社)

在美國總統拜登 （Joe Biden）政府宣布將「不派官員」出席2022年北京冬奧 後，港媒批露美國24日為18名官員向中國申請簽證 ，以出席2022年北京冬奧。對此，北京外交學院教授李海東認為假設訊息屬實，拜登政府對冬奧討論中，內部產生分歧。

港媒援引兩名消息人士及相關文件稱，美國政府正在為18名官員向中國提交一份為期三個月的簽證申請，這份簽證申請共計18名美國官員。其中15人在美國國務院工作、1人是在國防部工作，申請目的是提供所謂的「安全支援行動」。

報導還指出，這15人中多數為中低級別官員，但美方披露未來幾個月可能會再向中國提交40名官員的簽證申請。

對此，北京外交學院教授李海東認為，如果該報導消息屬實，這說明在冬奧會議題的內部討論中，拜登政府部門之間有比較明顯的分歧。

李海東質疑，「提交簽證申請的官員在國務院或者五角大樓工作，他們如果不能算美國官員，那誰才算呢？拜登政府先是帶頭忽悠了美國的一些鐵桿跟班，讓他們也跟著做出不派官員出席冬奧會的決定，現在又突然轉變口風，這種自我打臉的行為會讓其盟友措手不及。」

李海東表示，該消息再次表明拜登政府在涉華不同議題的處理中已陷入混亂，美國的所謂對華「三分法」最終把自己搞糊塗了，冬奧會本來就應該是合作的議題，美國卻想把它搞成競爭和對抗，但實際上自己又做不到。

李海東認為，從1971年乒乓外交到1984年洛杉磯奧運會，體育一直是凝聚中美合作的重要領域，所以冬奧會本應是一個突出和加強中美合作的典型場合。如今拜登政府實際對自己前期主張的糾錯，未嘗不是美方對華政策進行調整的跡象。他希望美方能夠利用好參加冬奧會這樣一個難得的機會，與中方實現實質性的相向而行，未嘗不是中美在未來一段時間加強合作的難得機遇。

另外，隨著北京冬奧進入倒數，上海出台航空業者防疫新規定，要求航空業者的消毒流程、時間程序拉長、藥劑使用濃度也要增加。一個座位要人工擦拭，消毒後還需要用清水擦拭，之後拍照存證。也因為客機消毒時間增加，因此造成班機延誤。