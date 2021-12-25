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新疆棉續延燒 中國棉紡業者群起反對拜登新疆法案

記者黃雅慧／即時報導
中國棉紡業者25日發聲明譴責拜登關於禁止新疆產品進口的法案。圖為今年9月在新疆輪台縣塔爾拉克鄉「中國棉花」可持續發展項目示範田拍攝的棉花。新華社
中國棉紡業者25日發聲明譴責拜登關於禁止新疆產品進口的法案。圖為今年9月在新疆輪台縣塔爾拉克鄉「中國棉花」可持續發展項目示範田拍攝的棉花。新華社

拜登（Joe Biden）於23日簽署「防止強迫維吾爾人勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），將全面禁止來自中國新疆的商品，除非進口商能證明相關商品無涉「強迫勞動」；這項禁令將在法案生效後180天內開始執行。對此，繼中國官方表達反對外，中國棉紡產業相關組織25日也群起發布聲明譴責。

中國棉花協會表示，新疆作為中國棉花生產優勢產區，棉產量常年在500萬噸左右。受人工成本升高等影響，近年棉花生產規模化、機械化進展迅速，精量播種、膜下滴灌、無人機打藥、採棉機採收，全程機械化、智能化作業大大減輕了棉農勞動強度，提升了農業生產效率。

到2021年，新疆棉花機採率高達87.9%，預計棉農平均純收入超過每畝人民幣1,500元，成為新疆當地農民，尤其是南疆和田、阿克蘇、喀什、克州等維吾爾族聚居地區農民增收的主要來源。新疆棉紡織產能在2,038萬錠左右，紗線產量195萬噸，解決當地就業60萬人左右。

協會指出，美國政府出於政治目的，不斷以所謂「強迫勞動」為名出台針對新疆棉花的行政命令、法案，嚴重擾亂中國乃至全球的棉紡織生產和貿易秩序，完全無視其粗暴干涉會影響到包括中國在內的全世界相關企業和從業人員的正當權益。中國棉花和紡織行業將繼續堅持對外開放與合作，外部的打壓和抹黑不能也不會阻礙未來中國棉花、紡織產業的高質量、可持續發展。

此外，中國紡織工業聯合會及中國紡織全產業鏈12家行業協會也發表共同聲明堅決反對美國法案。

聲明指出，2021年1月，新疆紡織行業協會曾發布《新疆棉紡織行業社會責任報告》，以詳實的數據和資料充分說明中國新疆維吾爾自治區不存在「強迫勞動」。 同時也歡迎包括美國同業在內的國際品牌、機構實地走訪考察新疆棉花產區、紡織服裝工廠，獨立瞭解、判斷相關事實。他們願為相關考察和貿易投資合作提供便利與協助。

聲明呼籲美國方面正視中國政府、產業界和消費者嚴正立場，盡快糾正錯誤的立法和行政措施。同時，國際品牌和中國紡織業是利益和命運共同體，呼籲所有國際品牌尊重新疆維吾爾自治區和中國紡織產業界的正當權益，尊重全球70多億消費者的自由選擇權利，抵制明顯惡意和不公的貿易霸凌，避免商業問題政治化。

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