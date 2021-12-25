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秦剛：美國對待中國 像家長訓小孩「你錯了」

中國新聞組／北京25日電
中國駐美大使秦剛。(新華社)
中國駐美大使秦剛。(新華社)

中國駐美國大使秦剛日前接受美國媒體聯訪時表示，美國對待中國就像家長訓斥小孩一樣；中國感到冷戰思維仍在美國作祟，是因為美國把中國當做前蘇聯，但中國不是前蘇聯。面對有的國家對中國動輒頤指氣使、攻訐誹謗，中國必須回擊，「中國外交官不是戰狼，而是與狼共舞」。

觀察者網報導，中國駐美國大使館網站24日消息，秦剛20日接受美國多家主流媒體主編和資深記者聯合採訪。採訪由彭博創新經濟論壇舉辦，以「爐邊談話」形式用英文進行。

秦剛在受訪時表示，他來美國近5個月了，他發現這裡對中國的錯誤認知、虛假信息和謠言很多，這令他感到吃驚。而美國對待中國就像家長訓斥小孩一樣，「你錯了」、「你要這樣做」、「你不該那樣做」。

美國記者詢問中國是否因被當成小孩遭訓斥了才展現「戰狼外交」，秦剛說，有的國家對中國動輒頤指氣使、攻訐誹謗。中國外交官必須站起來說不，講清事實，辯清道理。中國不是主動出擊，而是做出回擊。更準確地說，中國外交官不是戰狼，而是與狼共舞。

秦剛說，中國不想與美國打仗，中國與俄羅斯也都明確表示不結盟，倒是美國在打造反華、反俄聯盟。中國對經貿的重視態度以及對美國企業的歡迎態度從未改變。在中國有7萬多家美國企業，其中95%是盈利的。他建議美國企業要放眼未來。中國市場會越來越大，「現在誰是世界經濟增長的主要引擎？是中國」。

至於中美關係，秦剛表示，美國總統拜登稱美方不尋求新冷戰。但中國感到冷戰思維仍在美國作祟，這就是美方對華採取一系列行為的深層原因。美國一些人把中國當作前蘇聯，但中國不是前蘇聯，中國共產黨也不是僵化的蘇聯共產黨，美國也不是30年前的美國，兩國利益緊密相連。

「如果真有人對中國發動冷戰，中國不會是輸家。那些人也不可能贏得冷戰。」秦剛說，要解決中美之間這些問題，只有通過對話。希望之前中斷的中美執法及網絡安全對話能夠恢復。如果兩國持續競爭下去，就會不斷推高發生對抗衝突的風險。

秦剛並強調，新疆沒有所謂的「集中營」；有記者提及秦剛向他們發出了新疆之旅的邀請。秦剛說，只要不帶著先入為主的觀點，大家都可以去新疆。至於北京冬奧，秦剛說，已有超過2500名來自不同國家的記者完成註冊，之後還會有更多。

秦剛 新疆 共產黨

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