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美要英特爾別為涉疆道歉 趙立堅一個「哼」字回應

中國新聞組／北京25日電
趙立堅在推特貼圖諷刺美式民主。(取材自環球網)
趙立堅在推特貼圖諷刺美式民主。(取材自環球網)

針對美國白宮發言人日前就英特爾涉疆聲明稱「美國公司不應為維護人權或反對鎮壓而道歉」，中國外交部發言人趙立堅24日以一個「哼」字回應詢問，他表示，「我見過倒打一耙的，還從沒見過這麼倒打一耙的」。

晶片大廠英特爾（Intel）在拜登總統簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」之前，透過微博發布聲明，為其稍早要求供應商不要採購新疆製品，向中國客戶、合作夥伴和大眾致歉。英特爾23日指出，公開信的初衷是確保遵守美國法律，因此造成中國合作夥伴的疑問和顧慮，英特爾深表遺憾，

趙立堅指出說，所謂新疆存在「強迫勞動」，是徹頭徹尾的謊言，美方通過編造謊言，炒作涉疆議題，制定惡法，打壓新疆企業，剝奪新疆各族人民勞動致富的權利，這實質是想破壞新疆繁榮穩定，阻遏中國發展，這種做法毫無道德信譽可言，完全有失大國風範，美國的圖謀絕不會得逞，中方必將予以堅決回應。

趙立堅稱，無論哪家企業都應該尊重客觀事實，明辨是非，秉持良知和正義，否則只會損害自身的利益和信譽。

環球網報導，趙立堅24日在推特上轉發一組環球時報英文版製圖，描述了美式民主在世界多地的所謂成果。第一張圖按照時間順序，梳理了美國分別在越南、阿富汗、伊拉克和敘利亞發動軍事行動造成的傷亡情況。

第二張圖顯示，自2001年以來，美國在85個國家發生的戰爭和軍事行動中耗資6.4兆美元，造成80.1萬人死亡，其中包括33.5萬平民，並造成3700萬難民。從二戰結束到2001年，全球發生的248起武裝衝突中，有201起是由美國發起，美國在240多年的歷史中沒有參與戰爭的時間僅有16年。

在推文評論區，一些網友對此表示「很贊同」，還有網友發出對比圖諷刺美軍在阿富汗戰爭的作為。

趙立堅在推特貼圖諷刺美式民主。(取材自環球網)
趙立堅在推特貼圖諷刺美式民主。(取材自環球網)

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