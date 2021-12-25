我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

中助沙國造彈道飛彈 恐發引美國制裁

編譯張佑生／綜合報導
衛星照片顯示沙烏地阿拉伯境內的固態燃料與飛彈測試地點。（Getty Images）
衛星照片顯示沙烏地阿拉伯境內的固態燃料與飛彈測試地點。（Getty Images）

華爾街日報23日報導，據沙烏地阿拉伯顧問和了解美國情報的官員稱，沙國已從中國軍方進口敏感的飛彈技術，並在製造自己的彈道飛彈。這再次引起人們對中東軍備競賽的擔憂，中國此舉恐將引發美國制裁。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新的衛星圖像顯示，沙烏地阿拉伯目前正在至少一處由中國資助建造的地點製造導彈。

美國的多個中東盟友都在加強與中國的軍事合作，沙國進口中國飛彈技術便是最新一例。在中美之間敵意加劇之際，這種勢頭激怒了拜登政府。

沙國顧問和一位熟悉美國情報的官員說，沙國政府已經向中國人民解放軍火箭軍尋求幫助。解放軍火箭軍是中國軍方的飛彈部隊。這些顧問和這位官員說，相關對話已進入從中國軍方真正獲取硬件的階段。

出於武器擴散擔憂，美國長期以來一直拒絕向沙烏地出售彈道飛彈。沙國在1980年代從中國獲得了東風3飛彈，並在2014年公開展示了這些飛彈。

這些顧問和該官員表示，從2018年前後到今年春天，中國軍方還交付了多批東風系列飛彈成品。美國情報機構對這些交付提出了關切，但拜登政府一直不願讓地區戰略夥伴沙國承擔後果。

一位熟悉美國情報的官員表示，美國正準備就這些飛彈交付制裁中方行動參與者，但不會制裁沙國官員或機構。

白宮和中國官員沒有立即回覆記者的置評請求。

CNN分析認為，伊朗是沙烏地阿拉伯在中東區域的主要競爭對手，若沙烏地阿拉伯成功研發並自制導彈，伊朗就不大可能同意停止製造導彈，這將可能在中東區域引起重大的連鎖反應，拜登政府要限制伊朗製造核武器的野心也會變得更加困難。

沙烏地阿拉伯 拜登 伊朗

上一則

只要打一針 中國首款單劑疫苗將上市

下一則

美要英特爾別為涉疆道歉 趙立堅一個「哼」字回應

延伸閱讀

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
美日增18萬例確診 Omicron擾亂民眾聖誕旅行計畫

美日增18萬例確診 Omicron擾亂民眾聖誕旅行計畫
拜登新防疫措施 專家稱做太少為時已晚

拜登新防疫措施 專家稱做太少為時已晚
美中緊張加劇？中協助沙國造彈道飛彈 美擬出手制裁中

美中緊張加劇？中協助沙國造彈道飛彈 美擬出手制裁中

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
上海一名富商包養女大生小麗，數年來生下三子，沒想到都不是親生骨肉。（取材自彩虹雲觀察／視頻截圖）

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

2021-12-18 09:00
娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

2021-12-18 16:58
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺