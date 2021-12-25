中助沙國造彈道飛彈 恐發引美國制裁

衛星照片顯示沙烏地阿拉伯境內的固態燃料與飛彈測試地點。（Getty Images）

華爾街日報23日報導，據沙烏地阿拉伯 顧問和了解美國情報的官員稱，沙國已從中國軍方進口敏感的飛彈技術，並在製造自己的彈道飛彈。這再次引起人們對中東軍備競賽的擔憂，中國此舉恐將引發美國制裁。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新的衛星圖像顯示，沙烏地阿拉伯目前正在至少一處由中國資助建造的地點製造導彈。

美國的多個中東盟友都在加強與中國的軍事合作，沙國進口中國飛彈技術便是最新一例。在中美之間敵意加劇之際，這種勢頭激怒了拜登 政府。

沙國顧問和一位熟悉美國情報的官員說，沙國政府已經向中國人民解放軍火箭軍尋求幫助。解放軍火箭軍是中國軍方的飛彈部隊。這些顧問和這位官員說，相關對話已進入從中國軍方真正獲取硬件的階段。

出於武器擴散擔憂，美國長期以來一直拒絕向沙烏地出售彈道飛彈。沙國在1980年代從中國獲得了東風3飛彈，並在2014年公開展示了這些飛彈。

這些顧問和該官員表示，從2018年前後到今年春天，中國軍方還交付了多批東風系列飛彈成品。美國情報機構對這些交付提出了關切，但拜登政府一直不願讓地區戰略夥伴沙國承擔後果。

一位熟悉美國情報的官員表示，美國正準備就這些飛彈交付制裁中方行動參與者，但不會制裁沙國官員或機構。

白宮和中國官員沒有立即回覆記者的置評請求。

CNN分析認為，伊朗 是沙烏地阿拉伯在中東區域的主要競爭對手，若沙烏地阿拉伯成功研發並自制導彈，伊朗就不大可能同意停止製造導彈，這將可能在中東區域引起重大的連鎖反應，拜登政府要限制伊朗製造核武器的野心也會變得更加困難。